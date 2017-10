FEDERICA RICCARDI/ La moglie di Alessio Cerci su Canale 5 (Matrix Chiambretti, oggi 13 ottobre)

Alessio Cerci e Federica Riccardi

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti questa sera, venerdì 13 ottobre, a Matrix Chiambretti ci sarà anche Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci, centrocampista del Verona. La storia d'amore tra Federica e Alessio è nata ben otto anni fa. Il giovane giocatore incontrò per la prima volta la bella mora in un bar di Valmontone, suo paese d'origine, e diede il via a sei mesi di corteggiamento: “Sono andato a cercarla su Facebook e ho iniziato a corteggiarla con le dovute maniere. Le mandavo rose rosse in ogni momento, prima 20, poi 40 e poi 80…”, ha raccontato il calciatore a Chi. Arrivati a 100 rose, Federica ha decido di concedere una possibilità a Cerci. Da lì tutto ha avuto inizio: i due si sono sposati il 4 giugno del 2015 e il 20 gennaio 2017 sono diventati genitori di Leonardo. Settimana scorsa Federica Riccardi ha compiuto gli anni e il marito le ha dedicato un romantico post su Instagram: “In questo mondo tremendo che rendi stupendo soltanto esistendo. Buon compleanno da me e Leo TI AMIAMO #happybirthdaymylove #grazie”, ha scritto l’attaccante del Verona.

LADY CERCI CONTROL IL CALCIO ITALIANO

Federica Riccardi, conosciuta anche come Lady Cerci, è nota nel mondo dello sport per aver criticato duramente il calcio italiano, colpevole di non aver puntato sul compagno, uomo da 13 gol e 11 assist all'anno. Alla fine della stagione 2013-2014 Cerci lasciò Torino per indossare la maglia dell’Atletico Madrid. “Essere il migliore esterno della Serie A delle ultime due stagioni non basta. In Italia si va avanti solo con prestiti, vecchie glorie riciclate, stranieri… giocatori che costano zero. I calciatori più forti se vogliono fare qualcosa di importante devono scappare via. Saluti Serie A noi ce ne andiamo nel calcio che conta”, è stato il messaggio di Federica Riccardi apparso su Facebook per spiegare il trasferimento del fidanzato nella Liga spagnola.

