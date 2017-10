FRATELLI DI CROZZA/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: chi imiterà il comico genovese?

Fratelli di Crozza

Nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza, in onda questa sera venerdì 13 ottobre alle ore 21:15 su canale Nove. La nuova stagione del programma sta riscuotendo un discreto successo, come registrano gli ascolti della scorsa puntata: 731.000 spettatori con il 3% di share (in calo rispetto alla puntata precedente del 29 settembre: 903.000 spettatori e il 3.8% di share). Da quest’anno il comico genovese ha proposto delle nuove imitazioni che hanno conquistato il pubblico, fra tutte: Vittorio Feltri e i ministri Valeria Fedeli e Marco Minniti. Sicuramente la trasformazione di Crozza nella Ministra è stata molto apprezzata: “@fratellicrozza la Min. #Fedeli PD, pensavo un azzardo ma invece l'hai pizzicata in pieno! #FratelliDiCrozza”, ha scritto un utente su Twitter. Quali imitazioni proporre questa sera Maurizio Crozza? In attesa di scoprirlo rivediamo cosa è successo nella puntata di venerdì scorso.

LE IMITAZIONI DI SETTIMANA SCORSA

La puntata si apre con la parodia della canzone “E penso a te”, che ironizza sull’utilità dell’alternanza scuola-lavoro. Appare "la Ministra” Fedeli" che non sa spiegare le cause per le quali abbiamo pochi laureati in Italia. Immancabile il cattivissimo “webete” Napalm51 che si scaglia contro Fabio Fazio. Crozza dedica un momento alla satira sulla medicina olistica. Torna anche Vittorio Feltri che critica la facoltà di Scienze della comunicazione, la Sicilia e le Poste. Ultima imitazione quella del Ministro Minniti sui migranti. Ricordiamo che per commentare in diretta sui social la puntata di Fratelli di Crozza l’hashtag da usare è #FratelliDiCrozza

