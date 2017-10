Federico Angelucci e Lucio Battisti/ Video, dopo l'imitazione flop di Mika (Tale e Quale Show 2017)

Federico Angelucci a Tale e Quale Show 2017

IL RICORDO DI LUCIO BATTISTI

Tutto pronto per il quarto appuntamento della trasmissione Tale e Quale Show: torna all’opera Federico Angelucci, l’ex vincitore di Amici, che dopo essere stato Mika, dovrà confrontarsi con uno dei mostri sacri della musica italiana: Lucio Battisti. Un compito davvero molto difficile per il buon Angelucci (in tutte le precedenti versioni di Tale e Quale Show c’è stato soltanto un concorrente che si è misurato con l’indimenticato Battisti) che dovrà cantare la bellissima canzone Mi ritorni in mente. Si tratta di un brano sfornato dalla premiata coppia Mogol – Battisti nel 1969 e per la precisione pubblicato il 14 ottobre del 1969 sotto l’etichetta Dischi Ricordi. Poi venne inserito nello storico album Emozioni ed ottenne un ottimo riscontro da parte del pubblico tant’è che si piazzò all’undicesimo posto in Italia tra quelli più venduti dell’intero anno solare (fu primo per un paio di settimane del mese di gennaio del 1970).

FEDERICO ANGELUCCI, NON HA CONVINTO IL SUO MIKA

Nella precedente puntata di Tale e Quale Show 2017 andata in onda lo scorso sabato 7 ottobre, Federico Angelucci ha vestito i panni del cantante britannico di origini libanese per interpretare il brano di successo Grace Kelly. Dall’ex vincitore di Amici dopo la splendida vittoria della settimana precedente imitando Mina ci si attendeva un grande prova che in parte è stata disattesa come del resto hanno confermato i voti dei quattro giurati. Loretta Goggi non ha trovato somiglianze straordinarie nel timbro vocale dando così soltanto 7 punti mentre molto più generoso è stato Enrico Montesano con ben 11 punti. Più in linea con la Goggi sono stati i riscontri di Christian De Sica con 8 punti e di Ambra Angiolini, quarta giudice di serata, con 9 punti. Alla fine il bottino di Angelucci è stato di 35 punti a cui non ne sono stati sommati altri relativi alla seconda fase di votazione. Clicca qui per rivedere l’interpretazione di Federico Angelucci in versione Mika.

