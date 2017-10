Filippo Bisciglia è Eros Ramazzotti/ Video, dopo il trionfo nel ricordo di Franco Califano (Tale e Quale Show)

Filippo Bisciglia a Tale e Quale Show 2017

DA CALIFANO A EROS RAMAZZOTTI

La prima serata di Rai 1 propone il quarto appuntamento stagionale con la trasmissione Tale e Quale Show 2017. Una edizione che sta trovando nel conduttore Filippo Bisciglia un insospettabile e sorprendente protagonista, evidente conferma di straordinarie capacità artistiche. Dopo aver conquistato tutti la scorsa settimana con il ricordo di Franco Califano, Bisciglia questa sera dovrà trasformarsi in un altro pezzo da novanta della musica italiana come Eros Ramazzotti. A quanto pare il compagno di Pamela Camassa dovrà cantare il brano cult Terra Promessa. Un pezzo scritto dallo stesso Ramazzotti assieme a Renato Brioschi e che l’allora giovanissimo cantante romano propose al Festival di Sanremo del 1984 nella categoria Giovani proposte riuscendo ad ottenere la vittoria. Il successo fu straordinario tant’è che il brano venne inserito nella colonna sonora del film commedia Vacanze in America di Carlo Vanzina e fu tra i tormentoni non solo in Italia ma anche in Europa.

NETTA VITTORIA CON 82 PUNTI

Nella terza puntata di Tale e Quale Show 2017, Filippo Bisciglia ha letteralmente conquistato il pubblico presente in studio e la giuria con una struggente imitazione di Franco Califano sulle note del brano Minuetto. Una ottima interpretazione che ha ottenuto una meritata Standing Ovation collettiva con i quattro giudici che hanno dato dei voti molto positivi: per Enrico Montesano la performance di Bisciglia è stata al top per cui 15 punti mentre Christian De Sica e Loretta Goggi hanno ritenuto che sia stata la migliore di serata per cui è stata premiata con il massimo dei punti (16). Il quarto giudice di serata, Ambra Angiolini, si è dimostrata d’accordo con Enrico Montesano concedendo 15 punti per un computo complessivo di 62 punti a cui poi si sono aggiunti ulteriori 20 nella seconda fase per una vittoria a quota 82 punti. Clicca qui per rivedere la perfomance di Filippo Bisciglia nei panni di Franco Califano.

