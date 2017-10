GIULIA DE LELLIS CONTRO SOLEIL / Grande Fratello Vip 2 : "Questa è impazzita, si vuole mettere contro di me?"

Giulia De Lellis

Continuano gli scambi di battute tra i protagonisti più giovani del Grande Fratello Vip 2, presi a discutere di possibili scambi di coppie, gelosie e amori non corrisposti. Nel corso della notte appena trascorsa, Giulia De Lellis è stata ancora una volta al centro di una discussione con Cecilia Rodriguez, riguardo l'interesse di un'altra donna nei confronti di Andrea Damante. La sorella di Belen ha infatti rivelato alla sua compagna di avventura, con i quali in passato i rapporti non sono stati ottimi, che un amico le avrebbe parlato dell'interesse di Soleil per lo stesso DJ. Il fatto è stato confermato anche dalla stessa Giulia, alla quale tale voce era arrivata già prima della sua entrata nella casa più spiata d'Italia: "Lei ha detto che vuole farsi Andrea? Cooooosa? Ma è uno scherzo? Ma ti hanno detto che Soleil già messaggiava con questo fidanzato o che aveva intenzione di farlo? Cecilia dimmelo. Tranquilla tanto anche io sapevo qualcosa. A me sono arrivate voci e io e Andre ci siamo messi a ride".

Il duro sfogo di Giulia De Lellis contro Soleil

Nel corso della discussione avvenuta davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis ha affermato di essere già stata informata di questo possibile interesse, anche se mai avrebbe creduto che Soleil volesse tentare di conquistare Andrea Damante, mettendosi contro di lei: "Sapevo che gli piaceva Andrea ma non credevo volesse provarci. Questa è impazzita, ma si vuole mettere contro di me? Ma lo sa che a me parte il cervello quando si nomina il mio fidanzato?! Io non sono normale è!" Ha poi precisato che sia un agente che alcune amiche l'avevano avvisata del fatto che Soleil avesse fatto degli espliciti apprezzamenti nei confronti dello stesso Andrea, esprimendosi in modo molto chiaro nei confronti della corteggiatrice e delle sue vere intenzioni. Secondo la gieffina, infatti, Soleil sarebbe soltanto alla ricerca di attenzioni per continuare a restare al centro del gossip anche al termine della sua avventura a Uomini e donne: "Questa è matta, è pazza pur di emergere vorrebbe mettersi in mezzo a una coppia? Soleil ha una mente malata, guardate cosa si è inventata pur di apparire. Cerca solo attenzioni. Questa è una storia architettata da qualcuno che sta sopra di noi".

