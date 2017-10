GRANDE FRATELLO VIP 2017/ News dalla casa: Cristiano Malgioglio promette scintille

Grande Fratello Vip 2017

Cristiano Malgioglio è sempre più isolato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Con le eliminazioni di Serena Grandi, Carmen Di Pietro e Simona Izzo con cui trascorreva parte del suo tempo, Cristiano Malgioglio comincia a sentirsi un pesce fuor d’acqua in una casa in cui sono rimasti prevalentemente i giovani. All’interno della casa ha cominciato così a spazientirsi chiedendo ai coinquilini una maggiore attenzione per la pulizia e le faccende domestiche. Sempre più stanco della situazione, Malgioglio sembra voler infastidire i compagni per indurli a nominarlo. Tuttavia, Malgioglio potrebbe lasciare la casa anche prima di un’eliminazione voluta dal pubblico. Confidandosi con Daniele Bossari e Gianluca impastato, infatti, Malgioglio ha detto: “Tutti abbiamo voglia di uscire. Se ci fate caso vogliono andare tutti via, ma nessuno prende la decisione di andarsene. Lunedì il mio colpo di scena sarà ‘Da stasera io lascio il Grande Fratello'. Apro la porta rossa e me ne vado via. E non me ne frega più niente. Non posso vivere con l'ansia". L’istrionico paroliere lo farà davvero o farà decidere il suo destino al pubblico?

BOTTA E RISPOSTA TRA DANIELE BOSSARI E GIULIA DE LELLIS

Ancora una discussione tra Daniele Bossari e Giulia De Lellis. Il conduttore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017 avevano avuto una discussione a causa dei cracker senza glutine che venivano consumati da tutto il gruppo. Nelle scorse ore i due sono tornati a discutere a causa della classifica sulla più ipocrita della casa stilata dagli uomini. Giulia De Lellis si è piazzata al terzo posto e, visibilmente infastidita, ha chiesto spiegazioni ai suoi coinquilini. Daniele Bossari ha così spiegato di averla votata perché l’ha sentita spesso parlare male di lui alle sue spalle. Bossari, infatti, accusa Giulia di non avergli mai detto apertamente il suo pensiero. Giulia ha naturalmente ribattuto non riuscendo, tuttavia, a convincere Bossari. I toni tra i due sono rimasti pacati ma ormai è evidente che tra il conduttore e la fidanzata di Andrea Damante non ci sia molta simpatia.

