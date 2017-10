Giulia De Lellis / Scontro con Daniele Bossari al Grande Fratello Vip 2 e nuovo attacco da Alfonso Signorini

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2

Una settimana ricca di liti questa del Grande Fratello Vip che sta per concludersi. Al centro di molti scontri ancora lei, l'amatissima Giulia De Lellis che stavolta è finita nel mirino di Daniele Bossari. Nella Casa più spiata d'Italia ieri è toccato agli uomini classificare le donne su alcuni aggettivi proposti dalle redazione del programma ed è su "ipocrita" che sono scoppiate le polemiche. Messa al terzo posto, Giulia non ha mandato giù questa classificazione e in particolare la posizione di Daniele. "Io ho sentito spesso parlare di me alle mie spalle e non in faccia" chiarisce Bossari parlando con la De Lellis, comunicandole che nonostante ciò non l'avrebbe messa al terzo posto in questo caso. Tra i due si è così acceso un dibattito che ha visti coinvolti anche altri inquilini ma che si è poi concluso con un chiarimento.

GIULIA ANCORA AL CENTRO DELLA POLEMICA

Ma non è solo per lo scontro con Daniele Bossari che Giulia De Lellis torna al centro del gossip e delle polemiche. Ospite a Mattino 5, Alfonso Signorini è tornato a parlare di lei e della lite avuta due settimane fa in diretta, rispondendo anche al fatto che Giulia l'abbia chiamato "ignorante": "Sentirmi dare dell'ignorante proprio da Giulia De Lellis è il massimo della mia aspirazione" e ancora "Non mi pento, perché quello che ho detto è quello che penso e di cui sono convinto. A me infastidisce la presunzione dell'ignoranza, io questa non la sopporto. Se Giulia avesse detto 'sono ipocondriaca e non accetto sigarette e bicchieri da estranei' non avrei trovato nulla da eccepire. Se lei dice io sono ipocondriaca e non accetto nulla da gay e drogati, quindi dice delle categorie specifiche, allora mi arrabbio. Ripeterei tutto pari pari anche adesso. Se si fosse scusata giuro che mi sarei tranquillizzato".

