Grande Fratello Vip 2017/ Carmen Russo e Luca Giurato nuovi concorrenti: lunedì l’ingresso nella casa?

Il Grande Fratello Vip 2017 ha deciso di movimentare le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip 2017. Dopo gli ultimi provini, la produzione ha deciso di far entrare nella casa più spiata d’Italia due nuovi concorrenti. La scelta sarebbe ricaduta su Carmen Russo e Luca Giurato che potrebbero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà già lunedì 16 ottobre. Non si tratta di una scelta casuale ma ben studiata dagli autori del programma che vogliono mantenere vario il cast. Con le eliminazioni di Serena Grandi, Carmen Di Pietro e Simona Izzo, con la squalifica di Marco Predolin, nella casa più spiata d’Italia sono rimasti soprattutto giovani tra i 20 e i 30 anni. Gli unici senior ancora presenti sono Cristiano Malgioglio, Lorenzo Flaherty e Gianluca Impastato. Considerato che l’istrionico paroliere ha già manifestato la sua voglia di uscire, che l’attore è in nomination con Aida Yespica e lunedì potrebbe perdere a sfida al televoto e che il comico di Colorado è a rischio squalifica dopo la presunta bestemmia, gli autori hanno deciso di correre ai ripari puntando su due nomi amati dal pubblico e con una grande esperienza televisiva.

Per Carmen Russo e Luca Giurato, assenti dal piccolo schermo da un po’ di tempo, si tratta di una grande opportunità. Carmen Russo, dopo anni vissuti sulla cresta dell’onda come showgirl, ha già partecipato con grande successo all’Isola dei Famosi dove ha dato prova non solo di sapersi adattare ma di riuscire a convivere anche con diverse personalità. Luca Giurato, invece, è forse il personaggio che nella casa manca. Allegro, loquace e abituato a compiere una gaffe dopo l’altra, Giurato potrebbe entrare nella casa diventando subito il nuovo beniamino della Gialappa’s Band che, per strada, ha già perso i suoi personaggi di punta. Carmen Russo e Luca Giurato, dunque, sono pronti a mettersi in gioco: gli inquilini vip li accoglieranno nei migliori dei modi?

