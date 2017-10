Graziella Montanari/ Un nuovo corteggiatore e altre liti per la dama a Uomini e donne

Graziella Montanari, Uomini e donne

La adoriamo, questa è la verità. Il trono over di Uomini e donne nella scorsa edizione ci ha regalato una vera e propria regina del trash, Graziella Montanari, e noi non possiamo più fare a meno. Con la speranza di rivederla abbiamo vissuto questi mesi estivi e alla fine eccoci pronti a pendere dalle sue labbra e dalle sue sfuriate. Nei primi giorni l'abbiamo vista impegnata a smascherare Gemma Galgani facendo notare i suoi ritocchini estivi agli occhi e al volto e adesso è tornata sulla sua vittima preferita, il bel Manfredo. L'uomo è reo di averla presa in giro e di averla irretita con una chiamata spinta che l'aveva convinta del suo amore e del suo interesse ed ecco perché quando lui, distrutto, ha chiuso con lei, è successo di tutto. Le loro liti sono ormai storia del programma e anche nei giorni scorsi li abbiamo visti andare allo scontro con tanto di minacce di denunce in arrivo.

GRAZIELLA HA UN NUOVO PRETENDENTE?

Graziella oggi tornerà al centro dello studio di Uomini e donne per parlare di sé e, soprattutto, perché sembra ci sia un uomo interessato a lei, nonostante tutto. A fare il suo ritorno al trono over sarà Sebastiano pronto a conoscere Graziella. Il cavaliere si presenterà e prenderà il posto che fu di Manfredo cercando di arrivare dritto dritto al cuore della bella dama che, a quel punto, sceglierà se conoscerlo fuori dallo studio dando lui il suo numero (sperano in una chiamata normale e non spinta) e uscire con lui. Le polemiche non mancheranno così come i battibecchi anche con Gemma Galgani per quella che si prospetta essere un'ultima puntata davvero importante.

