IL RACCONTO DEI RACCONTI / Su Rai 3 il film con Salma Hayek (oggi, 13 ottobre 2017)

Il racconto dei racconti, in prima serata su Rai 3

NEL CAST SALMA HAYEK E VINCENT CASSELL

Il racconto dei racconti va in onda su Rai 3 oggi, veneredì 13 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola fantastica è stata diretta da Matteo Garrone nel 2015. Il film si è aggiudicato ben sette David Di Dontello ed è il primo film diretto da Garrone interamente recitato in inglese. Matteo Garrone è noto al grande pubblico come regista della trasposizione cinematografica di Gomorra, romanzo scritto nel 2007 da Roberto Saviano. Il racconto dei racconti è ispirato a una serie di fiabe scritte da Giambattista Basile nel 1636. Il cast internazionale è composto da grandi attori come Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, Shirley Henderson e Hayley Carmichaei. Vincent Cassel, che veste i panni del Re di Roccaforte, è un famoso attore francese che ha partecipato a numerosi film hollywodiani come Il cigno nero, A dangerosus method, Child 44 - Il bambino numero 44 e La promessa dell'assasssino. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL RACCONTO DEI RACCONTI, LA TRAMA DEL FILM

La trama è suddivisa in tre differenti episodi. Il primo capitolo, intitolato La cerva, è ambientato a Selvascura. Qui, il re e la regina cedono alle lusinghe di un mago che consiglia loro un magico stratagemma per riuscire finalmente a concepire il figlio che tanto desiderano. Il re dovrà catturare un drago marino e la regina ne dovrà mangiare il cuore per riuscire così a rimanere incinta. Nel tentativo di catturare l'animale il povero re muore ma quella stessa sera, così come promesso dal negromante, la regina rimane incinta. Nel secondo episodio, dal titolo La pulce, la protagonista è Viola, erede al trono del regno di Altomonte. La ragazza è appassionata di musica e attende con trepidazione l'incontro con il suo futuro principe azzurro. Nel frattempo suo padre, si affeziona a una pulce che inizia ad accudire e nutrire. L'animale, che cresce a dismisura di giorno in giorno, poco dopo muore. Il re decide dunque di indire un torneo durante il quale chi indovinerà l'animale a cui appartiene la pelle esposta (ovvero della pulce) avrà in sposa Viola. Contro ogni possibile previsione, a risolvere l'indovinello è un terribile orco e la povera fanciulla è costretta a seguirlo. Viola viene rinchiusa in un'angusta grotta ma riuscirà a chiedere l'aiuto di una donna che libera la principessa grazie all'aiuto dei suoi familiari. Nel terzo e ultimo capitolo, dal titolo Le due vecchie, il protagonista è il re di Roccaforte. L'uomo è amante delle donne e della bella vita ma un giorno si innamora follemente di una voce di una fanciulla incappucciata che sente cantare vicino al suo castello. Giunto nel luogo in cui ha udite la voce, il re invita la donna (ignaro che si tratti di un'anziana signora) a recarsi nel suo castello. Le due sorelle, con un incantesimo, riescono a levigare le rughe di Dora (la donne dalla cui voce il re è rimasto incantato) e i due passano la notte assieme, senza che il sovrano si accorga dell'inganno.

© Riproduzione Riservata.