IO, ME & IRENE/ Su Rai Movie il film con Jim Carrey e Renée Zellweger (oggi, 13 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JIM CARREY E RENEE ZELLWEGER

Io, me & Irene è il film che va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 21.10. La pellicola comica (titolo originale: Me, Myself & Irene) del 2000 è stata diretta dai fratelli Farrelly. Il cast è composto da Jim Carrey, Renée Zellweger, Anthony Anderson, Mongo Brownlee, Jerod Mixon e Chris Cooper. Jim Carrey è un famoso attore comico americano, noto per le sue apparizione da protagonista in film di grande successo come The Mask, Una settimana da Dio, Yes Man, Anchorman 2 - Fotti la notizia, The Truman Show e Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi. Io, me e Irene ottenne un ottimo successo al box office. Impiegando un budget di circa 50 milioni, ne incassò circa 90. Quasi tutte le musiche della colonna sonora del film appartengono al repertorio della celebre band statunitense degli Steely Dan. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO, ME & IRENE, LA TRAMA DEL FILM

Charlie, agente di polizia del distretto di Rhode Island, sta per sposare la sua fidanzata, Layla. Quest'ultima, però, poco dopo le nozze inizia a tradire l'ignaro Charlie con l'agente immobiliare che ha venduto alla coppia di novelli sposi il loro nuovo appartamento. Poco dopo, Layla rimane incinta di ben tre maschietti tutti di colore (l'agente immobiliare è infatti un uomo di colore con sindrome da nanisimo). Il povero Charlie viene definitivamente abbandonato da Layla diversi mesi dopo dal parto. La donna va via lasciando i tre poveri pargoli al suo ex marito. Charlie accetta quanto accaduto con apparente calma ma poco dopo, per via del grande dolore scaturito dall'abbandono di Layla, la sua personalità di sdoppierà. La vita di Charlie cambia improvvisamente. Un minuto prime è il solito Charile di sempre, calmo e remissivo. Un minuto dopo si trasforma in Frank, la sua parte comica, vivace e violenta. Preso atto della malattia, Charlie inizia a curarsi con dei farmaci che è costretto ad assumere a distanza di sei ore. Nel corso di un viaggio assieme a Irene, però, perderà le pillole. Durante il viaggio, ricco di avvenimenti comici ed al limite dell'assurdo, Charlie e Irene (ricercata dalla polizia per una sua passata relazione con un criminale) si innamorano. Grazie alla vicinanza di Irene, Charlie impara a controllare gli attacchi schizofrenici che lo trasformano in Frank.

