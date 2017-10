ISPETTORE COLIANDRO/ Il personaggio di Giampaolo Morelli nel mondo dei combattimenti illegali

Giampaolo Morelli è l'ispettore Coliandro

VITTIMA DI UNA PSICOLOGA

Ritorna questa sera su Rai 2 la sesta stagione della serie televisiva L’Ispettore Coliandro diretta dai Manetti Bros con soggetto scritto da Carlo Lucarelli. Nel cast confermati Giampaolo Morelli nei panni di Coliandro e Veronika Logan nelle vesti del sostituto procuratore Longhi. Nell’ultima puntata della quinta stagione, avevano lasciato il sagace Ispettore rischiare la propria vita per via di una avvenente ma molto pericolosa psicologa. Una psicologa che ha fatto finta di farsi sedurre dall’ispettore per poi avvelenarlo con tanto di uso di droghe e quindi segregarlo in un’abitazione di campagna lontano da tutto e tutti. Coliandro era diventato obiettivo della psicologa in ragione dell’odio che quest’ultima ha maturato nei confronti dei poliziotto in quanto il suo amato fratellino Luca era stato ucciso proprio da un agente di polizia. Con un pizzico di fortuna e la propria abilità, Coliandro è riuscito a scamparla anche perché il proiettile sparato dalla donna lo ha colpito di striscio.

L'ISPETTORE COLIANDRO, PER LUI UN NUOVO COMPLICATO CASO

In questa prima puntata della sesta stagione della serie L’Ispettore Coliandro, per il buon Coliandro ci sarà da occuparsi di un nuovo complicato caso che lo vedrà interessato piuttosto da vicino. Infatti, dovrà portare avanti le indagini per scoprire la verità sulla misteriosa morte che ha colto improvvisamente il figlio della donna di pulizia che si occupa del suo appartamento. Un caso piuttosto controverso con l’ispettore che saprà trovare la giusta chiave di volta grazie alla scoperta del passato di pugile da parte della vittima e di una certa militanza nel mondo degli incontri illegali. Coliando dovrà quindi infiltrarsi in questo business per chiarire il movente che ha portato alla morte del ragazzo ed ovviamente assicurare alla giustizia i responsabili. Naturalmente poterà avanti il lavoro fruendo del supporto dei più stretti collaboratori tra cui anche e soprattutto la Longhi.

