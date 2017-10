Il Segreto / Beatriz scopre la vera identità di Ismael: riuscirà a perdonarlo?

Il Segreto

Doppio appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5, con le due puntate in onda rispettivamente alle ore 16:20 e 21:15 circa. Si ripartirà dalla incredibile confessione di Ismael, che ha ammesso di essere in realtà Damian, il figlio di Hernando creduto morto durante l'incendio. Tale ammissione verrà confermata anche dai fatti: non solo il ragazzo avrà nel suo corpo le cicatrici di quella tragedia ma ricorderà anche alcuni particolari del suo passato che non lasceranno spazio ai dubbi. Dopo avere scoperto la verità, Hernando deciderà di non denunciare il figlio alla Guardia Civile e trascorrerà insieme a lui una notte intera, chiuso nel suo studio dove rivivrà i terribili momenti dell'incendio e della morte della sua prima moglie. Camila non comprenderà lo strano comportamento del marito, che ha cambiato idea tanto velocemente e il mattino successivo pretenderà da lui i chiarimenti su quanto accaduto: sarà allora che sia la padrona di casa che Beatriz apprenderanno la più incredibile delle notizie.

Il Segreto: Beatriz innamorata del suo perfido fratello?

Nelle due puntate de Il Segreto di oggi, Beatriz scoprirà la verità sull'identità di Ismael e ne resterà comprensibilmente sconvolta. Solo qualche giorno prima aveva tentato di baciare il suo stesso fratello e lui non aveva fatto nulla per farle cambiare idea, spingendola persino alla rottura con Matias. La figlia di Hernando sarà furiosa con Damian ma lui metterà le mani avanti, spiegandole che tutto ciò che è accaduto è stato frainteso: lui ha sempre provato soltanto un affetto fraterno nei suoi confronti e la stessa iniziativa di baciarlo è stata completamente di Beatriz, che ha deciso di lasciare Matias sempre di sua volontà. La giovane non sarà l'unica ad essere molto arrabbiata con il fratello, che finalmente ha confessato la verità sulle sue origini. Anche Camila non si fiderà di lui, non potendo dimenticare i recenti avvenimenti oltre che i racconti relativi al passato del figliastro, che da bambino aveva tormentato Beatriz, causando di fatto anche la morte della madre.

