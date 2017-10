Justin Bieber/ Il silenzio si fa sentire nei social network: fan punite ancora?

Justin Bieber

L'esperienza purtroppo non ha insegnato nulla alle più agguerrite fan di Justin Bieber, che si trovano a fare i conti ancora una volta con una brutta sorpresa nei social network. Quella che in un primo momento sembrava essere soltanto un'ipotesi si sta trasformando nelle ultime ore in certezza: né il cantante canadese né tanto meno la ragazza che lui frequenta, ovvero l'attrice Paola Paulin, pubblicano da giorni dei post nei rispettivi profili social. E se consideriamo che entrammbi sono sempre molto attivi, la questione suona proprio molto strana: anche questa volta, dunque, le minacce delle beliebers contro la nuova (e ancora non confermata) fiamma del loro idolo potrebbe averlo spinto a correre a ripari. In passato, quando era stata Sophie Richie ad essere criticata, aveva deciso di sospendere temporaneamente tutti i suoi social network, questa volta si limiterà a tenersi in disparte da essi? In attesa di scoprirlo, anche i paparazzi faticano a sorprendere il cantante canadese per le vie di Los Angeles dove attualmente risiede (anche se in albergo, dato che nessuno è disposto ad affittargli una casa anche a cifre spropositate).

Justin Bieber punisce di nuovo le sue fans?

Nei giorni in cui Justin Bieber ha smesso di dare notizie di sé nei social network, i suoi fan sono stati raggiunti anche da un'altra spiacevole sorpresa. Negli ultimi tempi si era diffusa la voce secondo la quale proprio il cantante canadese avrebbe potuto esibirsi al Super Bowl ma tale rumors è stato smentito dai fatti proprio qualche ora fa: la scelta della Pepsi è infatti ricaduta su una coppia che aveva causato grande scalpore 14 anni fa, con quello che è rimasto nella memoria collettiva come l'incidente del seno. Avrete sicuramente capito che stiamo parland di Justin Timberlake e Janet Jackson, preferiti ad altri papabili protagonisti del calibro di Taylor Swift o dello stesso Bieber. I fan dell'artista canadese dovranno pazientare ancora per vederlo salire sul palco, al punto che c'è chi ritiene che passeranno anni prima del suo prossimo concerto.

