L'AMORE AL TEMPO DEL COLERA/ Su Rai Movie il film con Javier Bardem (oggi, 13 ottobre 2017)

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST GIOVANNA MEZZOGIORNO

L'amore al tempo del colera va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 23.10. Il film drammatico del 2007 è stato diretto da Mike Newell e interpretato da Javier Bardem, Giovanna Mezzogiorno, Benjamin Bratt, John Leguizamo e Catalina Sandino Moreno. Il film (titolo originale: Love in the Time of Cholera) è la trasposizione cinematografica del celebre romanzo scritto da Gabriel García Márquez che racconta l'avvincente storia dei due protagonisti che attendono più di 50 anni per realizzare il loro sogno d'amore. Il film, è stato distribuito nelle sale cinematografiche americane nel novembre del 2007. In Italia è approdato nel dicembre dello stesso anno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'AMORE AL TEMPO DEL COLERA, LA TRAMA DEL FILM

Florentino è uno scrittore e compositore di poemi che lavora alle dipendenze di Lotario. Un giorno quest'ultimo lo incarica di consegnare un telegramma ai Daza, un famiglia appena trasferitasi in città. Appena raggiunta l'abitazione dei Daza, Florentino incontra Fermina, la primogenita della famiglia. Tra i due nasce una straordinaria passione che Flaiminio esprime sotto forma di comunicazione epistolare. La donna mostra a sua volta un interessamento verso il poeta. Quando però la famiglia della ragazza scopre le lettere, i due vengono irrimediabilmente separata. Lorenzo, il padre di Fermina, desidera che sua figlia sposi un galantuomo ricco e di buona famiglia. Fermina è così costretta dalla sua famiglia a lasciare Cartagena e a trasferirsi da sua cugina. Trascorrono diversi anni ma Florentino è ancora perdutamente innamorato di Fermina. Dopo diversi anni la donna farà ritorno a Cartagena, ma troncherà sul nascere l'entusiasmo di Florentino, preferendo la corte di di Juvenal, un ricco e affermato medico, molto conosciuto in città. Fermina sposa Juvenal ma Florentino non si arrende e decide di attendere la donna che ama, fino a che suo marito non morirà. Con l'aiuto di suo madre però, l'uomo va via da Cartegena con la speranza di dimenticare Fermina e alleviare la sua sofferenza. Nel suo lungo viaggio, Florentino ha modo di conoscere e frequentare tantissime donne, arrivando a contarne circa 600. Nel frattempo il matrimonio di Fermina non va a gonfie vele. Dopo aver messo al mondo due figlie, scopre che suo marito la tradisce. Passano ancora tanti anni e poco dopo la morte del marito della donna, Florentino si presenta da Fermina dichiarandole ancora una volta il suo amore. Quest'ultima però, lo caccia via.

