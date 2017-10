L'ISPETTORE COLIANDRO 6/ Ritorna Giampaolo Morelli con la nuova stagione. Anticipazioni del 13 ottobre 2017

L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta su Rai 2

L'ISPETTORE COLIANDRO 6, LA SERIE

Debutta nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 13 ottobre 2017, la fiction L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta. In "Mortal Club" avremo modo di scoprire che cosa succederà al protagonista, come sempre interpretato da Giampaolo Morelli, ed assistere alle sue nuove avventure. La prima puntata è stata trasmessa lo scorso 6 ottobre su Raiplay in anteprima, per permettere a tutti i fan di poter conoscere i dettagli della sesta stagione prima dell'arrivo sul piccolo schermo. Un dettaglio fortemente voluto dalla Rai, che quest'anno mira ad ampliare l'offerta data ai propri utenti e punta dritto alla serialità internazionale. Durante la presentazione dei palinsesti autunnali, il direttore di Rai Fiction Andreatta ha infatti ribadito l'esigenza della Rai di affacciarsi verso orizzonti più vasti e di soddisfare le richieste sempre più esigenti di un pubblico appassionato alla serialità sotto ogni punto di vista. La fruibilità in streaming dei prodotti della rete nazionale permette infatti di raggiungere un numero più grande di telespettatori, integrandosi perfettamente con una quotidianità sempre più frenetica ed orientata verso l'utilizzo dei dispositivi elettronici come tablet e smartphone. La fascia dei giovani e giovanissimi è sempre più attenta tra l'altro al binge watching, ovvero la possibilità di fare una full immersion nei prodotti preferiti e gustare stagioni intere senza dover attendere la messa in onda. Dopo diversi mesi di riprese, L'Ispettore Coliandro andrà in onda con sei appuntamenti imperdibili, in cui il protagonista si ritroverà affiancato dai volti storici del cast. Ritroveremo infatti nelle nuove trame Veronika Logan, Giuseppe Solieri, Alessandro Rossi, Luisella Notari, Massimiliano Bruno, Caterina Silva e Benedetta Cimatti. Non mancheranno inoltre le new entry, ovvero Pierpaolo Spollon e arianna Montefiori, che entreranno a far parte del cast proprio dalla prima puntata di questa nuova stagione. Esistono diversi cambiamenti importanti da tenere presente per questo nuovo inizio de L'Ispettore Coliandro. Innanzitutto che il protagonista è ancora più impacciato di come lo abbiamo conosciuto in precedenza. E poi anche che dovrà confrontarsi con diversi cambiamenti interni alla Questura, sempre più attenta alle nuove leggi in corso, che minacceranno la libertà con cui l'Ispettore ha affrontato finora i diversi casi. Veronika Logan ci mostrerà inoltre un'evoluzione del suo personaggio, il temuto Procuratore capo, con quello di Morelli. La donna si ritroverà infatti a dover chiedere aiuto proprio all'ufficiale che ha contestato per diverso tempo, per poter sfuggire ad una minaccia che la riguarda da vicino.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 1 "MORTAL CLUB"

Nel primo episodio de L'Ispettore Coliandro, l'ufficiale di Polizia dovrà indagare nei sobborghi cittadini per porre fine ad una serie di lotte clandestine. Il nipote della donna che si occupa delle pulizie a casa di Coliandro è infatti rimasto coinvolto in un terribile incidente e dato che si tratta di un ex campione di pugilato pieno di soldi sospetti, le indagini si dirigeranno sul mondo dei combattimenti illegali. Dato che la vittima era disoccupata, come ha fatto ad avere una disponibilità economica così vasta? Questo sarà il dubbio che l'Ispettore dovrà chiarire, agendo sotto copertura in uno degli ambienti più estremi di Bologna. Nel frattempo, il caso si dovrà unire anche ad un altro episodio che coinvolgerà un dispiegamento importante delle forze dell'Ordine. Un Babbo Natale con pochi vestiti si lancerà infatti in una fuga lungo le strade di Bologna per poter sfuggire alla Polizia ed infine morirà proprio quando sarà sul punto di essere arrestato. I due casi hanno un collegamento? Una volta entrato nelle arene clandestine, Coliandro si ritroverà inoltre a stringere amicizia con una lottatrice, Veena, che ha deciso di abbandonare le lotte illegali per poter sfuggire ad un mondo fatto di droga e di schiavitù.

