LA STANGATA/ Su Rete 4 il film con Paul Newman e Robert Redford (oggi, 13 ottobre 2017)

NEL CAST ANCHE PAUL NEWMAN E ROBERT REDFORD

Il celebre film la La stangata va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 16.10. La pellicola del 1973 è stata diretta da Geroge Roy Hill e interpretata da Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston e Eileen Brennan. Il film si è aggiudicato ben sette Premi Oscar. I due attori protagonisti, Newman e Redford, avevano già collaborato assieme ed erano già stati protagonisti di film in cui George Roy Hill era il regista. La stangata è una delle pellicole più famose della storia del cinema internazionale. Il grande successo del film è da ricollegare a una serie di elementi come un cast di attori straordinario, un regista superlativo e una colonna sonora diventata molto celebre negli anni a venire. Nel 2015, La stangata è entrata a far parte del Registro nazionale dei film stilato dal Congresso statunitense. La trama è infatti ambientata negli anni Trenta, periodo in un cui il ragtime non era più in auge. Nonostante ciò il pubblico apprezzò moltissimo le musiche. Uno dei brani della colonna sonora, The Enternainer, poco dopo l'uscita nel film, balzò ai primi posti della classifica dei singoli più venduti nei Paesi Bassi ed in Svizzera. Ma vediamo insieme la trama del film.

LA STANGATA, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film è ambientata in Illinois. Johnny Hooker e Luther, i protagonisti del film, sono due truffatori da quattro soldi. Con grande superficialità, arrivano a raggirare, in maniera totalmente inconsapevole, il fedele braccio destro di uno dei ganster più spietati d'America, Lonnegan. Quest'ultimo, che mal digerisce l'affronto, invia una spedizione punitiva contro i due truffatori da strapazzo. Nell'agguato il povero Luther perde la vita, mentre Hooker riesce a scappare e a mettersi in salvo. Hooker è però accecato dalla rabbia e desidera a tutti i costi vendicare la morte del suo fedele compagno. Per mettere in pratica il suo piano di vendetta decide di contattare Henry Gondorff, una sua vecchia conoscenza. I due mettono in piedi la cosiddetta stangata, rappresentata da un'agenzia di scommesse fittizia, gestita per finta da Henry. Il piano è trarre in inganno il boss Lonnegan. L'uomo è infatti convinto di riuscire ad arricchirsi grazie alle scommesse e alle soffiate (fasulle) fornitegli da Johnny.

