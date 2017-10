Luca Onestini e Soleil Sorgè/ L’ex tronista sott’accusa: parte il processo nella casa del Grande Fratello Vip

Luca Onestini e Soleil Sorgè

Luca Onestini e Soleil Sorgè stanno prendendo tutti in giro? A sganciare la bomba sono stati Cecilia e Jeremias Rodriguez che hanno messo in dubbio la veridicità di quanto accaduto durante la diretta della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2017. Cecilia ha raccontato che, oltre a sapere già dei messaggi che Luca si scambiava con Giulia Latini, sapeva anche che, durante la permanenza di Luca nella casa, Soleil ci avrebbe provato con uno dei fidanzati delle concorrenti del reality per creare del sano gossip e far parlare di sé. "A me prima che entrassi qui hanno detto che succedeva il contrario, che lui lasciava lei e poi che lui stava messaggiando con Giulia Latini. In più stavano architettando una cosa, Soleil avrebbe dovuto provarci con un fidanzato di una concorrente del Grande Fratello Vip, che se lo sarebbe fatto, insomma che aveva voglia di farsi uno dei nostri ragazzi…”, ha detto Cecilia. Aida Yespica si è subito preoccupata chiedendo se si riferisse al suo compagno ma la Rodriguez ha detto no facendo intuire che il ragazzo in questione sia Andrea Damante. Giulia De Lellis, così, furiosa, ha chiesto spiegazioni a Luca Onestini che, in piena notte, ha subito un vero e proprio processo.

IL PROCESSO ALL’EX TRONISTA

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, oltre a Cecilia e Jeremias Rodriguez, ci sono altri inquilini che cominciano ad avere dei dubbi sulla sincerità di Luca Onestini. Dopo aver ascoltato la versione di Cecilia, Giulia De Lellis, visibilmente preoccupata, non ha perso tempo andando a chiedere spiegazioni a Luca. L’ex tronista, pur sentendosi tradito e deluso dalle insinuazioni dei compagni, ha risposto a tutte le domande. “Se ho detto che non volevo Soleil seduta accanto a Damante in studio è solo perché non volevo che creassero storie inventate, nulla di più, Sole non mi ha mai fatto intendere che le piacesse Andrea“, ha dichiarato Luca. Dopo una serie di domande e spiegazioni, nella casa sembra sia tornata la normalità ma Luca non è riesce a nascondere la sua delusione per tutto.

