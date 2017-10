MARTINA COLOMBARI/ E' la nuova valletta di Sanremo al fianco di Baglioni? (Chiambretti Matrix)

Martina Colombari ospite a Chiambretti Matrix

Martina Colombari sarà ospite di “Matrix Chiambretti” stasera su Canale 5. Per la moglie dell’ex capitano del Milan, Billy Costacurta, si prospetta un 2018 di fuoco a livello professionale, visto che potrebbe essere lei, assieme all’altra ex miss Italia Anna Valle, ad affiancare Claudio Baglioni in occasione del nuovo Festival di Sanremo. Una voce insistita che starebbe trovando ampie conferme, vista la voglia di rimettersi in gioco della Colombari che vanta anche un passato di tutto rispetto in Rai, ma che dedicandosi alla famiglia non sempre negli ultimi anni è riuscita a restare sulla cresta dell’onda del mondo dello spettacolo. D’altronde Martina Colombari a 42 anni resta un modello di bellezza per molte ragazze che intraprendono la loro carriera nello show business, e proprio in un’intervista rilasciata poche settimane fa al Corriere della Sera aveva parlato del rapporto con il suo fisico e degli accorgimenti presi per essere in forma.

IL CULTO DELLA FORMA FISICA

Martina Colombari ha raccontato di aver vissuto con grande attenzione i cambiamenti che il suo corpo le stava sottoponendo: “Io, a lungo, ho vissuto di rendita. Sono nata magra, sono sempre stata pigra e non mi sono mai allenata. Ora so che fare sport e curare l’alimentazione previene gli acciacchi della vecchiaia, diabete, colesterolo, problemi di circolazione, e agevola una menopausa meno traumatica. Voglio invecchiare bene, da qui la dedizione al mio fisico. E dico la verità, mi piaccio più oggi. Ho più esperienza, sono più matura, sono mamma, moglie, faccio volontariato. Poi, vedo la ruga, ma chi se ne importa.” E la disciplina è fondamentale: “Faccio sport sette giorni su sette. Tre volte corro, quattro ho un personal trainer. Lavoriamo sulla parte bassa o alta, sull’aerobica o su forza e resistenza. Una volta a settimana facciamo yoga. E, siccome a 40 anni non ho bisogno di glutei che stiano su come a venti, alleno più spalle e braccia: le parti scoperte quando indosso un abito da sera.”

LE ULTIME APPARIZIONI

La forma fisica potrà essere un argomento anche nel salotto di Piero Chiambretti per Martina Colombari, che negli ultimi anni, come detto anche e soprattutto per gli impegni familiari, ha centellinato le apparizioni televisive e cinematografiche. Partecipando comunque a progetti di qualità e spessore sul grande schermo come le pellicole “Bologna 2 agosto - I giorni della collera” di Giorgio Molteni, dedicata alla strage alla stazione, e “Barbara ed Io” di Raffaele Esposito. In tv l’ultimo progetto, tra l’altro a quattro anni di distanza da quello precedente, è stato quello relativo alla partecipazione alla fiction di Fabio Volo “Untraditional”. Insomma, la passerella di Sanremo sarebbe senza ombra di dubbio un ritorno in grande stile per Martina Colombari, una figura che con la sua naturale eleganza e con un’esperienza invidiabile nonostante l’età ancora giovane, rappresenterebbe un volto ideale per lo sperimentale e affascinante Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni.

