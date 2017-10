Marco Carta è Michele Zarrillo/ Video, dopo Bon Jovi risalirà sul podio? (Tale e Quale Show 2017)

Marco Carta a Tale e Quale Show 2017

SI TRASFORMA IN MICHELE ZARRILLO

Quarto appuntamento in onda questa sera su Rai 1 della nuova edizione di Tale e Quale Show 2017: Marco Carta nella passata settimana ha vestito gli inconsueti panni della rockstar per imitare il mitico Jon Bon Jovi. Questa settimana per Carta c’è un compito maggiormente in linea con le proprie caratteristiche visto che dovrà trasformarsi in Michele Zarrillo per cantare uno dei suoi brani più amati e conosciuti, Cinque giorni. Un brano è stato pubblicato nel mese di febbraio del 1994 e per l’esattezza venne portato in gara da Zarrillo nella 44esima edizione del Festival di Sanremo conquistando un buon quinto posto finale nelle sezione Campioni. Scritto assieme a Vincenzo Incenzo, Cinque giorni ha avuto enorme successo come dimostra il fatto che la Pausini lo abbia inserito nel suo album Io canto.

MARCO CARTA FUORI DAL PODIO CON IL SUO BON JOVI

Nella terza puntata di Tale e Quale Show 2017 il cantante di origini sarde Marco Carta ha imitato il rocker Jon Bon Jovi nel brano It’s My Life. Una esibizione buona, con ottima somiglianza fisica ma con delle evidenti diversità di timbro nei ritornelli in cui è emersa la voce originale di Carta. Una discrepanza che non è sfuggita alla giuria che per questo lo ha evidentemente penalizzato non permettendo a Carta di puntare al podio di serata. Il voto peggiore è stato di 10 punti da parte di Ambra Angiolini mentre i tre giudici fissi Enrico Montesano, Loretta Goggi e Christian De Sica hanno avuto lo stesso sentore tripudiando all’ex vincitore di Amici 12 punti a testa per un totale di 46 punti a cui poi si sono aggiunti altri 5 punti nella seconda fase. Clicca qui per rivedere Marco Carta nelle vesti di Bon Jovi.

