Oroscopo / Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 13 ottobre 2017

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 13 OTTOBRE 2017

L'Ariete dopo due giorni un po' pesantucci ben venga questo venerdì. Qualcuno si è sentito un po' amareggiato, ma se certe situazioni non vanno non bisogna sempre combattere inutilmente. A volte anche nelle battaglie più importanti può essere utile trovare un armistizio per non rovinarsi la vita. Deve riscoprire il suo grande talento che per troppo tempo ha lasciato andare. Non si esclude che arrivino delle belle proposte in vista del futuro che permettono di lavorare al meglio. L'Acquario torna ad essere un po' stanco e nervoso. Non ha un buon rapporto con i controlli in genere, ma se c'è un problema, anche fisico, bisogna affrontarlo. Anche i guadagni vengono assorbiti da qualche difficoltà esterna. In amore ci sono alti e bassi e vanno gestiti con grande attenzione e la voglia di non esagerare mai. Bisogna anche trovare un certo equilibrio per evitare di sbagliare e commettere degli scivoloni.

CHI SALE E CHI SCENDE

Tramite l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, durante la rubrica Latte e Stelle, possiamo andare a vedere tra i segni zodiacali chi sale e chi scende. Sale l'Ariete che dopo due giorni un po' particolari e pesanti si ritrova a vivere un buon venerdì che potrebbe portare a un weekend molto interessante. Scende il Toro invece che è agitato e non riesce a vivere un momento tranquillo per diversi momenti. E' il momento di cambiare aria e cercare di vivere un po' meglio alcune situazioni. Momento difficile anche per il segno del Cancro che non riesce a chiudere molto facilmente con il passato, trovandosi a dover discutere diverse situazioni in maniera un po' animata. Netta ripresa per la Vergine che tra venerdì e domenica dovrebbe trovarsi a vivere alcune situazioni interessanti verso una crescita che potrebbe essere molto positiva. Staremo a vedere se nella prossima settimana si riuscirà a trovare un equilibrio.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo il viaggio nell'oroscopo di oggi, venerdì 13 ottobre 2017, dai segni in difficoltà analizzando quanto detto a LatteMiele dal noto astrologo Paolo Fox. Lo Scorpione si potrebbe trovare a vivere un po' di difficoltà in una giornata che si preannuncia un po' pesante. Alcuni si sono trovati a vivere alcuni conflitti legati al lavoro dove si affrontano tensioni non semplicissime da superare. Bisogna stare attenti per evitare di vivere alcune complicazioni nei prossimi giorni. Problemi per il Cancro che non riesce a chiudere con il passato e quindi a volte si dà la zappa sui piedi. Attenzione a non guardare al futuro, fossilizzandosi sul passato. Fin troppo spesso voltare pagina può essere una soluzione, ma attenzione a trovarsi ad avere problemi col prossimo che magari soffre per il fatto che qualcuno tralascia situazioni che invece dovrebbero essere molto più positive di quello che si potrebbe pensare.

