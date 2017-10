Piero Mazzocchetti è Elton John/ Video, dopo Facchinetti la leggenda inglese (Tale e Quale Show 2017)

Piero Mazzocchetti a Tale e Quale Show 2017

Piero Mazzocchetti interpreterà Elton John nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2017, programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai Uno a partire dalle ore 21.25. Dopo aver interpretato straordinariamente Roby Facchinetti, leader dei Pooh, il cantante di Pescara dovrà vestire i panni di una leggenda vivente del calibro di Elton John. Tra i maggiori artisti del rock contemporaneo, Elton John ha contribuito notevolmente alla diffusione del piano rock, in particolare dagli anni Settanta, e nella sua straordinaria carriera ha venduto oltre 400 milioni di dischi. Elton John è divenuto famoso per brani come Your Song, Rocket Man, Candle in the Wind ed ha anche vinto un premio Oscar nel 1994 per la canzone Can You Feel the Love Tonight, colonna sonora del film d'animazione della Disney Il Re Leone. Una carriera ricca di successi, un compito arduo per Piero Mazzocchetti che dovrà cimentarsi con il suo stile melodico debitore del blues, del jazz e dell'honky tonk, oltre che con il suo particolarissimo timbro.

PERO MAZZOCCHETTI E LO STRAORDINARIO ROBY FACCHINETTI

Piero Mazzocchetti è reduce dalla straordinaria interpretazione di Roby Facchinetti con la sua celebre La donna del mio amico. Una esibizione che gli è valsa il terzo posto nella classifica finale e che gli ha riservato la standing ovation del pubblico. Al termine dell'esibizione, ecco la sorpresa con l'ingresso del vero Facchinetti: "Tale e quale. Mi hai emozionato devo dire, la capacità di cogliere anche il mio modo di cantare e le mie mosse, la mia vocalità. Ha una qualità talmente straordinaria: se non cucchi un respiro nel ritornello sei rovinato. Tu sei stato davvero bravissimo. Lo tengo presente, non si sa mai (ride, ndr). Nessuno se ne accorgerebbe. Complimenti", il commento del leader dei Pooh. De Sica condivide l'apprezzamento di Roby Facchinetti, anche se ha da ridire sul trucco: "Sei bravissimo, voce straordinaria. Il trucco mi ricorda Gabriele Cirilli (ride, ndr). Il pubblico ti ha dedicato una standing ovation, bravissimo". Soddisfatta anche Loretta Goggi: "La somiglianza vocale è eccezionale, ho trovato lui all’altezza del nostro Roby: bravissimo".

I COMPLIMENTI DEL LEADER DEI POOH

L'esibizio di Piero Mazzocchetti ha sorpreso tutti, anche lo stesso Roby Facchinetti. Dopo la sorpresa in diretta tv su Rai Uno, il leader dei Pooh ha voluto rinnovare i complimenti al cantante il giorno dopo la puntata: "Ieri sera sono stato invitato da Carlo Conti ad assistere alla mia imitazione fatta dal bravissimo Piero Mazzocchetti durante la trasmissione Tale e Quale Show. Non si poteva annunciare prima, perché la mia presenza doveva essere una sorpresa, ma voglio fare i complimenti a chi pur non sapendolo è riuscito ad indovinare il vero motivo del mio viaggio in aereo". Una grande soddisfazione per Piero Mazzocchetti, che incassa gli elogi di uno dei cantanti più importanti della storia della musica italiana. Continua Facchinetti sulla sua pagina Facebook: "La canzone scelta per questa imitazione era la "Donna del mio amico".

Cantare questo brano è particolarmente impegnativo e Piero grazie alla sua esibizione ha saputo meritare la terza posizione. Ancora i miei complimenti Piero!".

