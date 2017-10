Platinette è Boy George/ Video, prova a rifarsi dopo il flop di Iva Zanicchi (Tale e Quale Show 2017)

Platinette a Tale e Quale Show 2017

TRASFORMAZIONE NEI PANNI DI BOY GEORGE

Ritorna nella prima serata di Rai 1 l’appuntamento con Tale e Quale Show 2017 con protagonista Mauro Coruzzi, meglio conosciuto con il nome d’arte di Platinette. Nella passata settimana ha dovuto interpretare una grande voce femminile italiana come quella di Iva Zanicchi mentre questa sera sarà Boy George per cantare il brano cult Victims. Si tratta di un brano in realtà portato al successo dal gruppo musicale britannico dei Culture Club di cui Boy George è stato il leader, pubblicato nel 1983 e che faceva parte dell’album Colour by Numbers assieme ad uno dei maggiori successi della band ed ossia Karma Chameleon. Venne scritto da O’Dowd, Hay, Craig e Moss. Non resta che vedere tra poche ore come se la caverà Platinette nei panni del poliedrico Boy George.

PLATINETTE TERZULTIMA NEI PANNI DI IVA

Nella terza puntata di Tale e Quale Show 2017 andata in onda la scorsa settimana eccezionalmente di sabato, Mauro Coruzzi in arte Platinette ha imitato la grande Iva Zanicchi in uno dei suoi brani di maggiore intensità e successo: Testarda io (la mia solitudine). Una esibizione buona ma che tuttavia ha palesato delle imperfezioni in alcuni passaggi che evidentemente hanno portato i giudici a dare voti meno buoni rispetto alle passate settimane. Enrico Montesano seppur apprezzando lo show offerto ha voluto dare 8 punti come del resto hanno fatto anche Loretta Goggi e la quarta giudice di serata Ambra Angiolini. Christian De Sica invece di punti ne ha dati a Platinette soltanto 7 per un totale di 31 punti che sono rimasti tali anche dopo la seconda interpretazione per un terzultimo posto finale. Clicca qui per rivedere Platinette nei panni di Iva Zanicchi con il brano Testarda io (la mia solitudine).

