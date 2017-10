Replica X Factor 2017 / Ultimi Bootcamp in streaming e TV: ecco come, su TV8 e SkyGo

Replica X Factor, ecco come

Ieri sera, in onda su SkyUno abbiamo visto la quinta puntata di X Factor e la seconda dedicata ai Bootcamp. Dopo le decisioni (quasi) finali di Fedez e Manuel Agnelli, alcune ore fa è toccato anche a Levante e Mara Maionchi. Le due giudici del programma inoltre, hanno avuto modo di scoprire la categoria che seguiranno nel corso del programma. Le Under Donne saranno sotto la guida della new entry Levante mentre gli Over, verranno seguiti dalla saggia produttrice. A tal proposito, ricordiamo che Fedez seguirà gli Under Uomini mentre Agnelli, da perfetto frontman di una band di successo, avrà il compito di dirigere i Gruppi. Con la conclusione dei Bootcamp, manca l'ultimo step prima dell'inizio dei Live. La prossima settimana infatti, andrà in onda in un unico appuntamento, la puntata più interessante di questa prima fase: gli Home Visit. Anche questo nuovo spaccato musicale andato in onda su SkyUno, ha visto la presenza di Alessandro Cattelan, nelle vesti di conduttore per incoraggiare i talenti ad un passo dal sogno. Per Levante e Mara Maionchi, notevoli difficoltà specie perché, come avrete avuto modo di visionare già nel precedente appuntamento, le sedie in “gioco” sono passate da sei a cinque.

Replica X Factor in chiaro e streaming

Se vi siete persi gli ultimi Bootcamp di X Factor e volete rivederli, vi diciamo come fare per poter recuperare l'ultimo appuntamento in replica, sia in chiaro che in streaming. Stasera infatti, nel prime time, la nuova puntata verrà riproposta in chiaro su TV8 a distanza di 24h. Se non siete abbonati Sky quindi, avrete modo di visionarla comodamente in TV. Vi ricordiamo però che, in chiaro andranno in onda anche gli Home Visit e poi, la "differita" si concluderà qui. Per i Live infatti, bisognerà abbonarsi a Sky in quanto, verranno trasmessi solo lì senza alcuna replica in chiaro. In alternativa, se siete abbonati Sky e avete perso la puntata, potete recuperarla in streaming tramite l'applicazione ufficiale di SkyGo. La replica in chiaro in ultimo, verrà riproposta su TV8 anche sabato pomeriggio e domenica in seconda serata. Se volete visionare i nuovi appuntamenti con X Factor, vi consigliamo di prendere in considerazione un abbonamento su Sky oppure anche attraverso NowTv. Per quanto riguarda la seconda opzione, prima di sottoscriverlo avrete a disposizione una prova gratuita di 14 giorni.

© Riproduzione Riservata.