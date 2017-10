Rita Bellanza ai Bootcamp di X Factor 11 / Agli Home Visit con una versione emozionante di Sally

Rita Bellanza

La categoria delle Under Donne di X Factor 11 non potrebbe esistere senza Rita Bellanza, la concorrente che è riuscita a far emozionare sia i quattro giudici che il pubblico presente all'ultima puntata dei Bootcamp. Già alle audizioni l'aspirante cantante aveva messo in mostra le sue doti blues e la sua capacità di suscitare grandi sentimenti, anche grazie ad un passato difficile nel quale Rita è dovuta passare da una famiglia affidataria all'altra. Ma ieri sera, si è persino superata nella sua stupenda esibizione in Sally di Vasco Rossi, nella quale tutta la sua storia è riuscita a trasparire, confermando ancora una volta come la musica sia in grado di far emozionare le persone: non solo Levante e Mara Maionchi erano in lacrime dopo avere ascoltato la sua performanse, ma anche Fedez e Manuel Agnelli hanno faticato a nascondere i propri occhi lucidi. Clicca qui per vedere il video di una delle più belle esibizioni dei Bootcamp dell'undicesima edizione di X Factor.

Rita Bellanza accede a pieni voti agli Home Visit di X Factor 11

Rita Bellanza si è aggiudicata nel migliore dei modi la sedia ai Bootcamp di X Factor 11 e dovrà ora esibirsi agli Home Visit, nei quali per la prima volta saranno i giudici ad assegnare i pezzi ai loro concorrenti. Le reazioni dopo la sua esibizione confermano che difficilmente Levante potrà fare a meno della cantante che più di ogni altra è riuscita a far emozionare, caratteristica da lei stessa cercata nelle ragazze con le quali dovrà collaborare. Ne è certo Fedez, che con gli occhi lucidi ha dichiarato: "Ti meriti il Live" e ne è certa la stessa Levante secondo la quale: "Hai 20 anni ma racconti tutto il dolore e non tutti possono cantare Sally". Del resto una voce così blues X Factor non l'ha mai avuta in 11 edizioni di grande successo, né tanto meno il programma può permettersi di perdere una cantante così talentuosa e in grado di poter cantare ogni genere di pezzo assegnato, a partire da quelli dell'insostituibile Amy Winehouse, che con Rita sembra avere molto in comune.

