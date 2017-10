SOSTITUTO PROCURATORE LONGHI/ Il personaggio di Veronika Logan nella nuova stagione de L'Ispettore Coliandro

L'ispettore Coliandro in onda su Rai 2

APPRENSIONE PER LA SORTE DI COLIANDRO

Tra poche ore nella prima serata di Rai 2 va in onda la prima attesa puntata della sesta stagione della serie cult L’ispettore Coliandro. Un format che ha ottenuto un enorme successo e che anche in questa stagione propone altri 6 episodi tutti da vivere, incentrati sul soggetto scritto da Carlo Lucarelli e con la sapiente regia dei Manetti Bros. Nel cast confermata, oltre al principale protagonista Giampaolo Morelli anche l’attrice Veronika Logan che vestirà naturalmente i panni del sostituto procuratore Longhi, da molti visto come antagonista dello stesso Coliandro. Nella passata stagione avevamo lasciato la Longhi, nonostante i continui motivi di scontro, ad essere in grande apprensione per la vita di Coliandro peraltro creduto morto. L’ispettore era, infatti, stato vittima della follia di una psicologa che aveva fatto motivo di vita quello di punire tutti i poliziotti in ragione della drammatica morte del fratello avvenuta proprio per mano di un poliziotto.

LONGHI E L'ESPETTORE COLIANDRO, UNA POSSIBILE COPPIA?

Il rapporto tra l’Ispettore Coliandro ed il Sostituto Procuratore Longhi, può essere definito senza dubbio di amore – odio con i due che anche in questa nuova stagione avranno diversi motivi per essere l’uno contro l’altra. Tuttavia non è da escludere che l’autore Carlo Lucarelli possa aver voluto inserire una variante sul soggetto e magari aver previsto un possibile avvicinamento sentimentale tra i due. In attesa di scoprire se ci sarà o meno tale svolta, vi segnaliamo come la stessa Veronika Logan in una intervista abbia così parlato del suo personaggio e del rapporto che ha con Coliandro: “Il rapporto tra la Longhi e Coliandro è di sopportazione reciproca, malcelato fastidio e un non confessato affetto, loro malgrado. Differenze tra me e la Longhi? Lei è precisa, competente, sicura di se e molto arrogante, oltretutto usa i tacchi anche per buttare la spazzatura. Io sono insicura, non uso i tacchi e mi devo applicare molto per ritenermi soddisfatta. Ora che ci penso, abbiamo una parte caustica che ci accomuna”.

