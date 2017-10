STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e Fast&Furious 7 (venerdì, 13 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, venerdì 13 ottobre 2017, Mediaset presenta un programma molto variegato, che spazia dalle serie tv ai film, dai programmi di intrattenimento a quelli di informazione politica, dai cartoni per bambini al reality show. Vista la pubblicità fatta e la coda di fan che da anni fa la fila ai botteghini per vederlo, "Fast&Furious 7" dovrebbe essere il programma più visto dei vari palinsesti Mediaset, ma non bisogna mai sottovalutare l'appeal che rappresenta il Grande Fratello, reality che da quasi vent'anni spopola tra giovani, adulti e bambini sul piccolo schermo. Per i più piccoli, i cartoni di Boing sono una valida alternativa al programma molto 'spinto' di questo venerdì sera, dove tra inchieste giornalistiche e film impegnativi, non c'è molto spazio per il divertimento. Da non perdere, per gli appassionati, il ritorno in grande stile sulle scene della serie Will&Grace, dopo undici anni dall'ultima puntata. Ma ecco che, di seguito, vi riportiamo i programmi principali della serata nel dettaglio.

Su Canale 5 troviamo, alle 21.13, la prima puntata della ventiquattresima stagione de "Il Segreto", dove vediamo un Onesimo disperato per la fine della storia con Elodia, mentre Matias si licenzia e Hernando inizia a sospettare di Ismael. A seguire, alle 23.30 circa, inizierà Matrix Chiambretti, dove il conduttore, con la sua solita ironia, ci parlerà delle notizie di giornata riguardanti l'Italia. Su Italia 1, alle 21.20, abbiamo "Fast&Furious 7", film che non ha bisogno di presentazioni e che, dopo la tragica morte del protagonista Paul Walker, ha aumentato l'affetto dei fan per la saga. A seguire un altro film, "Tekken", ambientato in un futuro utopistico, dove i più deboli devono guadagnarsi da vivere combattendo. Su Rete 4 alle 21.15 c'è il classico appuntamento con "Quarto Grado", condotto da Nuzzi e Viero, sull'analisi degli avvenimenti irrisolti di cronaca nera; a seguire, non prima delle 00.30, troviamo "Il commissario Shumann", telefilm poliziesco. Su La5, dopo il ritorno della serie cult americana "Will&Grace" alle 21.15, alle 21.40 il film 'Friends with kids", dove due amici di lunga data, uomo e donna, decidono di concepire un figlio nonostante non si amino, perché ormai prossimi a un'età dove trovare l'anima gemella diventa sempre più complicato.

Mediaset Extra presenta invece la diretta dalla Casa del "Grande Fratello Vip", chi vincerà questa edizione? Su Italia 2 abbiamo il film "Intruders", riguardante due bambini che a distanza di chilometri sentono e vedono le stesse cose. Alle 21.10 Top Crime invece presenta il film "Delitto tra le dune", che parla di Elise, giovane giornalista, la quale scopre che nel suo paese di nascita è stato scoperto il cadavere della sorella Laura, che però era scomparsa quindici anni prima. Su Iris troviamo un cast d'eccezione con George Clooney e Nicole Kidman, impegnati nel film "The Peacemaker", due treni si scontrano in Russia, sembra un normale incidente, ma la dottoressa Kelly non è d'accordo. Alle 20.55, su Boing, imperdibile appuntamento con 'Yoy Soy Franky", seguito alle 21.45 dal classico "Adventure Time".

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21.13, Il Segreto, telefilm.

Ore 23.30, Matrix Chiambretti, varietà.

Italia 1 ore 21.20, Fast&Furious 7, film.

Ore 23.30, Tekken, film.

Rete 4 ore 21.15, Quarto Grado, rubrica d'attualità.

Ore 00.30, Il commissario Shumann, telefilm.

La5 ore 21.15, Will&Grace, serie TV.

Ore 21.40, Friends with kids, film.

Mediaset Extra ore 21.15, Grande Fratello Vip live, reality show.

Top Crime ore 21.10, Delitto tra le dune, film.

Iris ore 21, The Peacemaker, film.

Boing ore 20.55, Yoy Soy Franky, cartone animato.

Ore 21.45, Adventure Time, cartone animato.

