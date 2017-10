STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tale e quale show (venerdì, 13 ottobre 2017)

programmi tv rai

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai1 ore 18.45 L'Eredità ore 20.00 Telegiornale ore 20.30 Amadeus conduce Soliti Ignoti - Il Ritorno

ore 21.25 Rai Uno presenta Carlo Conti in Tale e quale show ore 23.53 TG1 60 secondi ore 23.55 TV7

Rai2 ore 19.40 TELEFILM N.C.I.S. Testimone ore 20.30 TG2 20.30

ore 21.05 Camera Cafè - Il cervone - Video aziendale - L'uomo più sfigato del mondo

ore 21.20 L'Ispettore Coliandro - Il ritorno 2 Mortal Combat

ore 23.20 Telefilm Elementary - Il lato sbagliato della strada ore 00.00 Tg2 Punto di vista

Rai3 ore 19.00 TG3 ore 19.30 TG Regione ore 19.51 TG Regione Meteo ore 20.00 Blob

ore 20.20 Senso comune ore 20.40 Un posto al sole ore 21.15 FILM Il racconto dei racconti

ore 23.30 Colpo di scena Dario Fo

Rai4 ore 18.50 Medium ep. 9 ore 19.35 Medium ep. 10 ore 20.25 Lol :-) ep. 42

ore 21.00 Criminal minds VIII ep. 7 ore 21.50 Criminal minds VIII ep. 8 ore 22.35 Criminal minds VIII ep. 9

ore 23.25 Nemo Syrup pt. 3 Rai5 ore 18.43 Art buffet capolavori in cucina ore 19.10 The story of film

ore 20.14 Prossima fermata America ore 21.14 Teatro -Mistero buffo ore 22.39 Going Underground

ore 23.32 Discovering music: John Lennon

RaiMovie ore 18.10 Marguerite ore 20.30 Stanlio e Ollio I due legionari ore 21.10 Io, me e Irene

ore 23.10 L'amore ai tempi del colera RaiPremium ore 21.20 Salvo D'Acquisto p.1

ore 23.10 Blu notte: Mimmo, Gemma e Angela ore 00.05 Blu notte: San Martino

