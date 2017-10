Shaila Gatta / La velina mora vuole dare il tapiro a Donald Trump

Shaila Gatta

Tra poche ora la vedremo esibirsi sul bancone di Striscia la notizia, ma nelle ultime ore la bella Shaila Gatta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, insieme alla sua collega Mikaela Neaze Silva. La velina mora racconta la sua infanzia e le fatiche dell’adolescenza: “Sono cresciuta a Secondigliano, nella periferia Nord di Napoli, poco lontano da Scampia. In quelle zone per un giovane è facile sbandare e finire fuori strada. I miei genitori mi hanno mandato a studiare a Napoli, lontano da compagnie pericolose. A 16 anni mi sono ritrovata a Roma, studiavo al liceo linguistico e prendevo lezioni di danza. È stata dura, ero giovane e ho patito la solitudine”, ha detto la ballerino non nascondendo i sacrifici che i suoi genitori hanno dovuto fare per permetterla di seguire il suo sogno. Shaila confessa di fare ancora shopping al mercato, come è stata abituata dalla sua famiglia.

IL RAPPORTO CON MIKAELA

Prima di approdare a Striscia la notizia come velina mora, Shaila ha lavorato a Ciao Darwin, Zelig e ha partecipato al reality Amici. A Striscia ha trovato anche un amica, Mikaela: “Ci siamo piaciute subito. Sono sicura che ci avessero già presentato qualche anno fa, a una festa, ma lei non se lo ricorda. In ogni caso fin dai provini abbiamo iniziato a chiacchierare. È una ragazza solida e forte, e ora abitiamo sullo stesso pianerottolo”. Shaila è molto legata alla famiglia e non sopporta i giovani che non rispettano i genitori. Se potesse consigliare al Gabibbo a chi recapitare un bel tapiro, Shaila lo manderebbe oltreoceano: “Credo che Donald Trump un tapiro se lo meriti tutto”, ha concluso.

© Riproduzione Riservata.