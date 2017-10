TALE E QUALE SHOW 2017/ Esibizioni e diretta: Elton John, Boy George e Ornella Vanoni

Tale e Quale Show

Dopo la puntata della scorsa settimana andata in onda di sabato per fare spazio alla Nazionale di Carlo, Tale e Quale Show torna alla sua originaria collocazione. Oggi, venerdì 13 ottobre, in prima serata su Raiuno, va in onda un nuovo e attesissimo appuntamento con lo show di Carlo Conti che promette come sempre grandi sorprese. Tale e quale show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy è giunto alla quarta puntata e, dopo aver scaldato i motori, i concorrenti sono pronti per fare sul serio e tirare fuori il talento che li ha spinti a mettersi alla prova partecipando ad un programma in cui non basta la voce per conquistare i favori della giuria ma è necessario riuscire anche un’ottima capacità fisica di riproporre le movenze dei personaggi che vengono interpretati. A giudicare i 12 protagonisti, pienamente consapevoli delle loro capacità, sono gli immancabili Christian De Sica, Loretta Goggi ed Enrico Montesano. Da dietro il bancone della giuria, i tre assi di Carlo Conti sono pronti a sprigionare la loro simpatia divertendosi e ballando anche insieme ai concorrenti cercando di eseguire le coreografie di Fabrizio Mainini. Quali esibizioni, dunque, verranno proposte nella quarta puntata di Tale e quale Show? La “roulette-slot machine”, nella scorsa puntata, ha deciso le seguenti esibizioni per i dodici protagonisti: Valeria Altobelli dovrà interpretare Fiorella Mannoia, Edy Angelillo cercherà di riportare in auge lo swing del Trio Lescano, Federico Angelucci sarà Lucio Battisti, Filippo Bisciglia si calerà nei panni di Eros Ramazzotti, Marco Carta vestirà i panni di Michele Zarrillo, Claudio Lippi si trasformerà in Toto Cutugno, Alessia Macari interpreterà Heather Parisi, Benedetta Mazza sarà la regina della disco music Gloria Gaynor, Piero Mazzocchetti sarà Elton John, Annalisa Minetti sarà Lp, Mauro Coruzzi (Platinette) interpreterà Boy George e Donatella Rettore sarà Ornella Vanoni.

LA CLASSIFICA

La terza puntata di Tale e Quale show è stata vinta da Filippo Bisciglia che ha emozionato tutti con il ricordo di Franco Califano. Sulle note di “Minuetto” Filippo Bisciglia ha avuto la meglio su Donatella Rettore (Gabriella Ferri) e Piero Mazzocchetti (Roby Facchinetti). Dopo la terza puntata, la classifica provvisoria è la seguente: Filippo Bisciglia, Marco Carta, Annalisa Minetti, Federico Angelucci, Piero Mazzocchetti, Platinette, Donatella Rettore, Valeria Altobelli, Edy Angelillo, Alessia Macari, Benedetta Mazza, Claudio Lippi. Ai voti finora conquistati verranno aggiunti anche quelli delle prossime puntate decretando così il vincitore della settima edizione di Tale e Quale Show. Prevedere, tuttavia, chi sarà il vincitore della quarta puntata e quello finale non è assolutamente semplice. Tutti i concorrenti, infatti, sono sempre più bravi e, ogni settimana, il vincitore non è mai lo stesso. Dopo Annalisa Minetti, Federico Angelucci e Filippo Bisciglia, chi vincerà la quarta puntata? “Tale e Quale Show” può essere seguito anche su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

