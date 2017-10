THE LOSERS/ Su Iris il film con Jeffrey Dean Morgan e Zoe Saldana (oggi, 13 ottobre 2017)

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST JEFFREY DEAN MORGAN

Il film The Losers va in onda su Iris oggi, veneredì 13 ottobre 2017, alle ore 23.30. La pellicola diretta da Sylvain White nel 2010, è una trasposizione cinematografica di una serie fumettistica prodotta dalla Vertigo. Nel cast di attori protagonisti troviamo Jeffrey Dean Morgan e Zoe Saldana. Il primo è un famoso attore televisivo. In Italia è famoso per le sua apparizioni in serie tv di successo come Grey's anatomy, The Good wife e The Walking Dead. Zoe Saldana è un'attrice americana famosa per i suoi ruoli da protagonista in film come Star Trek, Avatar e Guardiani della galassia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE LOSERS, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

I protagonisti di The Losers sono un gruppo di militari americani guidati dal valoroso Clay. Nel corso di un'operazione antidroga in Bolivia, le cose iniziano a complicarsi. Nel bel mezzo della missione si rendono, infatti conto che il comando principale non ha comunicato loro tutte le informazioni necessarie per concludere l'operazione nel migliore dei modi. Come se non bastasse, scoprono che all'interno del locale in cui dovranno fare irruzione ci sono dei bimbi. In un primo momento i militari si rifiutano di portare a termine l'operazione, per evitare di ferire i civili presenti nel locale. Di contro, il loro superiore ignora la cosa ed ordina al gruppo di procedere. Il gruppo però, contravviene agli ordini e, dopo aver eliminato i narcos, traggono in salvo i bambini. Il comandante Max, fingendo di inviare un elicottero che possa riportarli alla base, organizza una spedizione punitiva per eliminare i Losers. Il gruppo, però, riesce a salvarsi mente l'elicottero inviato contro di loro esplode in maniera rovinosa, provocando la morte di venticinque civili. Nei quattro mesi successivi in cui i Losers vengono creduti morti, il gruppo guidato da Clay decide di pianificare una vendetta contro il comandante Max (di cui tutti ignorano la vera identità). Improvvisamente Clay viene contattato da Aisha, una donna misteriosa che da la possibilità ai Losers di eliminare Max. Infatti anche Aisha ha molti motivi per odiare il comandante. Tornati negli Stati Uniti, il loro piano prevede di sabotare il mezzo di trasporto su cui viaggia Max. Riusciranno i Losers a portare a termine il loro piano di vendetta?

