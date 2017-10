THE PEACEMAKER/ Su Iris il film con George Clooney e Nicole Kidman (oggi, 13 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST GEORGE CLOONEY

The Peacemaker va in onda su Iris oggi, venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 21.00. Il thriller del 1997 è stato diretto da Mimi Leder e interpretato da George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Aleksandr Baluyev e Sebastian Roché. George Clooney, che ha vestito i panni di Thomas Devoe, è tra gli attori hollywoodiani più famosi al mondo. Nel corso della sua lunga carriera ha perso parte a tantissimi film di successo come Tomorrowland - Il mondo di domani, L'uomo che fissa le capre, Burn After Reading - A prova di spia, Prima ti sposo poi ti rovino e Ave, Cesare!. Nel 2017 ha diretto Suburbicon, pellicola interpretata da Matt Demon.

THE PEACEMAKER, LA TRAMA DEL FILM

Il generale russo Kodoroff, militare facilmente corruttibile e non soddisfatto della sua carriera, è al comando di una spedizione che ha come obiettivo il trasporto di diverse testate nucleari. Con l'aiuto di diversi sotto tenenti, Kodoroff si impossessa di un ingente numero di testate. Solo una viene lasciata sul mezzo di trasporto. L'arma viene attivata e poco dopo il treno che la trasporta va ad immettersi su un binario già occupato da un altro treno sul fronte opposto. Lo scontro trai due mezzi è devastante. Nel frattempo, il generale russo ed i suoi uomini, si rifugiano in una galleria ed utilizzano l'esplosione come strumento per depistare gli inquirenti circa la loro azione criminale. Ad indagare sullo strano incidente ferroviario sono la dottoressa Kelly e l'agente Devoe. Tutti gli indizi portano i due ad intuire fin da subito che dietro l'accaduto si celi qualcosa di molto più grosso. Dopo mille peripezie recuperano quasi tutte le testate trafugate da Kordoff ed uccidono il colonnello russo. L'unica testata rimasta ancora in circolazione è stata affidata a Dusan Gavrich. Quest'ultimo ha intenzione di utilizzare l'arma nucleare per dar vita ad un clamoroso attentato a New York, perché convinto che gli Stati Uniti siano tra i colpevoli della morte dei suoi familiari. Riusciranno Kelly e Devoe a fermare il piano catastrofico ordito da Gavrich?

