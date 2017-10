UOMINI CHE ODIANO LE DONNE/ Su Cielo il film con Noomi Rapace (oggi, 13 ottobre 2017)

Uomini che odiano le donne, in prima serata su Cielo

NEL CAST NOOMI RAPACE

Uomini che odiano le donne è il film che va in onda su Cielo oggi, venerdì 13 ottobre 2017, alle ore 21.15.La pellicola svedese è diretta da Niels Ardel Oplev e interpretata da Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre e Sven-Bertil Taube. Il film, è uscito nei cinema italiani nel maggio del 2009 con tre mesi di distanza rispetto ala programmazione svedese. Noomi Rapace, che veste i panni di Lisbeth Salander, è un'interprete svedese nota al pubblico per aver preso parte a film di grande successo come Alien Convenant, Child 44 - Il bambino numero 44, Codice Unlocked e Dead Man Down - Il sapore della vendetta. Il film Uomini che odiano le donne è stato tratto dal romanzo omonimo scritto da Stieg Larsson nel 2004. Si tratta di un vero e proprio successo editoriale che riuscì a vendere oltre otto milioni di copie. L'autore, purtroppo, morì poco prima che li libro venisse pubblicato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Mikael Blomkvist è un reporter svedese e direttore di un'importante giornale d'inchiesta politica, noto come Millenium. Attraverso un lungo articolo pubblicato sul suo giornale denuncia all'intera comunità le azioni riprovevoli di un grande imprenditore. Poco dopo intenta anche una causa in tribunale che perderà, venendo a sua volta costretto a scontare tre mesi di reclusione con l'accusa di diffamazione. Nel frattempo, Lisbeth, un hacker professionista di 24 anni, viene affidata alla tutela di un uomo spregevole che tenta di abusare di lei. La ragazza riesce a incastrarlo e poco dopo, invia un'email a Mikale Blomkist, che nel frattempo attende il verdetto legato alla sua pena reclusiva definitiva. Dopo l'email, Lisbeth e Mikael si incontrano. La donna rivela al giornalista di alcune informazioni entrate in suo possesso che riguardano il presunto omicidio della nipote di Henkirk Vanger, un ricco industriale svedese. La ragazza sarebbe sparita in seguito a un incidente ma, secondo suo zio sarebbe stata uccisa. Dopo diverse indagini compite sul campo, Mikael e Lisbeth arrivano a collegare la scomparsa della ragazza con una lunga serie di delitti efferati avvenuti negli anni '40. Tuttavia la famiglia Vanger cercherà di intralciare le indagini.

