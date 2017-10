UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Anna Tedesco al settimo cielo, nuova delusione per Gemma? (Trono Over)

Anna Tedesco

La nuova stagione del trono over di Uomini e Donne è cominciata nel migliore dei modi. La bellissima dama bionda del programma di Maria De Filippi, dopo le delusioni della scorsa stagione, ha ricevuto un bellissimo regalo. Anna Tedesco ha incontrato Angelo con cui la conoscenza procede a gonfie vele. Il cavaliere, infatti, per non compromettere la conoscenza con Anna ha deciso di non frequentare altre dame. I due, oltre a piacersi, hanno davvero molto feeling e la Tedesco non nasconde la gioia che sta vivendo. Con Angelo, infatti, Anna sprizza energia e felicità da tutti i pori. Per parlare d’amore è ancora troppo presto ma dai post che la dama pubblica sui social è evidente che sta attraversando un momento d’oro. “L'anima te la prende solo chi è davvero in grado di vederla. Mentre sei intento a cercare una cosa, ti capita di trovarne un'altra e risulta essere anche migliore” – ha scritto in un post mentre in un altro ha aggiunto – “Il segreto è mettere tutto l'amore che puoi nelle cose che fai. Ed è già una vittoria”. Nella storia con Angelo, Anna sta mettendo tutta se stessa: avrà finalmente trovato l’amore?

NUOVA DELUSIONE PER GEMMA GALGANI?

Se Anna Tedesco spera di aver incontrato il suo principe azzurro, Gemma Galgani continua ad uscire con Riccardo con il quale la conoscenza va avanti tra baci e coccole. I fans della dama del trono over di Uomini e Donne, però, esortano Gemma a non correre e a procedere lentamente alla luce di tutte le delusioni vissute. La Galgani, infatti, non è ancora riuscita a trovare il grande amore. Dopo averlo toccato con Giorgio Manetti, lo ha cercato in Marco Firpo ma anche con quest’ultimo la storia è finita dopo pochi mesi. Gianfranco Cobru, invece, le ha inferto una delusione pesantissime servendole il due di picche in tv mentre con Riccardo, almeno per il momento, non ci sono nubi all’orizzonte. Nonostante le premesse siano buone, dunque, i fans che seguono Gemma fa anni si augurano che Riccardo non riservi brutte sorprese e che la renda davvero felice. La Galgani, dunque, avrà finalmente trovato ciò che cerca da tanto tempo?

