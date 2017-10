UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Mattia Marciano nella bufera, sta prendendo tutti in giro? (Trono Classico)

I tronisti di Uomini e Donne

Mattia Marciano continua a non convincere il pubblico e gli opinionisti del trono classico di Uomini e Donne. Il tronista napoletano è finito al centro di una nuova bufera nel corso della nuova registrazione a causa della rivelazione di una corteggiatrice. Antonella, ex tentatrice di Temptation Island, ha svelato di aver già conosciuto Mattia Marciano e di avere anche il suo numero di telefono. Le parole di Antonella hanno scatenato accese critiche in studio. Tina Cipollari, in particolare, non si è mai fidata dall’ex corteggiatore di Desirèe Popper e le parole dell’ex tentatrice di Temptation Island non fanno che confermare i suoi sospetti. A rendere ancora più complicata l’avventura di Mattia sul trono è l’eliminazione di Nilufar Addati. La 19enne napoletana aveva conquistato tutti, compresi Gianni Sperti e Sabrina Ghio che hanno dichiarato pubblicamente la loro simpatia nei suoi confronti. Nilufar, dopo aver messo in discussione Mattia per la sua presunta conoscenza, solo social, con Vittoria Deganello, non è stata più portata in esterna. Eppure, tra tutte le corteggiatrici, Nilufar non solo è una delle più belle ma ha anche un carattere forte e determinato. Ciò, però, a quanto pare, non basta a Mattia che continua a preferire Vittoria. Nilufar si è così eliminata scatenando la dura reazione del pubblico.

PAOLO CRIVELLIN E SABRINA GHIO FURIOSI

Non procede nel migliore dei modi il percorso di Paolo Crivellin. L’ex tentatore di Temptation Island 2017, dopo aver lottato con Mattia sia per Vittoria che per Angela, sembrava aver avuto la meglio con la seconda. Dopo aver scoperto che, seppur si sia dichiarata per lui continua ad uscire anche con Marciano, Paolo ha deciso di non portare avanti la conoscenza con la ragazza. Dopo la scorsa registrazione, Angela aveva chiesto una nuova possibilità a Paola che ha deciso di portarla in esterna. Peccato che la ragazza non si sia presentata. Il gesto di Angela ha fatto letteralmente infuriare Crivellin che si sente profondamente preso in giro. Angela, però, vuole riconquistare la sua fiducia a tutti i costi. Il compito, però, sembra davvero difficile. Anche Sabrina non sta attraversando un bel momento, soprattutto a causa di Nicolò Fabbri con cui continua a discutere. L’ex ballerina di Amici non riesce a fidarsi di lui ma Nicolò non sembra ancora disposto ad arrendersi. Per Paolo e Sabrina, dunque, le brutte sorprese continueranno?

