Un posto al sole / Angela tenta la riconciliazione con Franco: avrà una seconda possibilità?

Un posto al sole

Passano i giorni, ma la domanda dei telespettatori di Un posto al sole resta invariata: la rottura avvenuta tra Angela e Franco è davvero definitiva? La coppia si ama da troppi anni e difficilmente potrà cancellare i propri sentimenti da un giorno all'altro. A confermare come esista ancora l'amore, è arrivato ieri l'interesse della figlia di Giulia sul sabotaggio avvenuto in palestra, a partire dal possibile coinvolgimento di Ciro. Questa sera, i sospetti della Poggi si trasformeranno in realtà e Angela scoprirà la verità sull'incidente all'impianto elettrico. Il fatto la porterà ad un nuovo tentativo di avvicinamento con l'ex compagno per chiarire le recenti incomprensioni: la coppia riuscirà a risolvere i propri problemi, tornando a vivere sotto lo stesso tetto? In passato è stata proprio Angela a mostrare maggiore insofferenza nei confronti di questa relazione, non condividendo l'eccesiva intromissione di Franco nelle faccende di Peppino e della figlia Luisa. Ma ogni cosa potrebbe cambiare...

Angela dà una seconda possibilità a Franco?

Mentre oggi a Un posto al sole crescerà la curiosità di scoprire se Angela e Franco riusciranno a ricucire un rapporto logoro, nuovi problemi riguarderanno altri abitanti di Palazzo Palladini. La nuova prova a Chef Parade si avvicinerà e il figlio di Ornella sarà preoccupato di non potercela fare, soprattutto considerando i rischi corsi in precedenza. Per questo cercherà un nuovo avvicinamento ad Asia, dopo le discussioni avvenute qualche giorno prima. Il fatto non piacerà affatto a Raffaele, che metterà in allarme il figlio riguardo le possibili ripercussioni che questa amicizia potrebbe avere nel suo rapporto con Rossella. Ma ancora una volta, Patrizio non avrà nessuna intenzione di dare retta al padre. Tra i tanti problemi, la soap partenopea questa sera si concentrerà anche sulla festa a sorpresa per il pensionamento di Otello. Senza il suo volere, Guido si troverà immischiato nei preparativi!

