Una Vita / Il viaggio di Teresa nel suo passato: troverà il coraggio di parlare a Cayetana?

Se ne parla ormai da diversi giorni, ma sarà nella puntata di Una Vita in programma oggi su Canale 5 che il viaggio di Teresa e Cayetana entrerà nel vivo. Dopo l'operazione al volto, che le permetterà di essere la donna affascinante di un tempo, la dark lady ha infatti deciso di rivivere la sua infanzia, tornando nel suo paese di origine. Teresa sarà al suo fianco, ma non se la sentirà di confessare tutto ciò che sa, riguardo lo scambio di identità avvenuto quando lei e Cayetana erano soltanto due bambine. La maestra si limiterà dunque a restare al fianco dell'amica e ad ascoltare le sue confidenze relative al buon nome dei Sotelo Ruz. La vedova di German, infatti, affermerà di essere pronta a tutto pur di fare in modo che il suo casato venga rispettato. Anche Mauro verrà a scoprire, tramite le parole di Humilidad, che Teresa è partita insieme a Cayetana per un breve viaggio e non potrà fare a meno di preoccuparsi per la sua amata.

Una vita: Teresa e Cayetana in viaggio, Rosina prende la sua decisione?

Anche nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, Rosina continuerà a parlare con il fantasma di Maximiliano il quale cercherà di dare alla moglie dei consigli. A suo avviso, infatti, è giunto il momento di dimenticare il passato e di pensare al presente: ciò significa dare una possibilità a Liberto, che a detta di Maximiliano è un bravo ragazzo. Ma in questi confronti al limite del grottesco, Rosina manterrà i suoi timori ovvero che il nipote di Susana possa essere troppo giovane per lei e che dunque questa relazione possa scatenare scandalo e derisione in tutto il quartiere. Leonor si è resa conto che la madre si sta comportando in modo strano, ma ne avrà conferma quando la vedrà parlare in casa da sola. La stessa Rosina ammetterà di essere a confronto con il fantasma di Maximiliano, fatto che desterà la preoccupazione e anche un po' di ironia nella figlia. I dubbi saranno nella vedova Hidalgo sempre più forti, soprattutto quando verrà a scoprire che Liberto potrebbe presto trasferirsi all'estero.

