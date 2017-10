Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: scontro tra Anna e Angelo e un ritorno dal passato (13 ottobre)

Uomini e Donne, over

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Ieri abbiamo lasciato dame e cavaliere al centro dello studio intenti a ballare e sarà proprio il ballo tra Federica e Gaetano a portare Gianni Sperti a notare che, anche se lui ha voluto fare un passo indietro, è davvero evidente che tra loro due c'è qualcosa. Al centro dello studio è poi il momento di Graziella: per conoscerla arriva un cavaliere che è già stato a Uomini e Donne, si tratta di Sebastiano che la trova fine e affascinante ma la dama dichiara che i suoi 80 anni sono troppi per lei perchè desidera un uomo più giovane. Si ride poi con Tina che distribuisce alle signore dello studio provette delle “lacrime di Gemma” basta metterne una spruzzata e subito si diventa lei.

UN GRADITO RITORNO IN STUDIO

Il centro dello studio è poi di Vincenzo per cui è arrivato la signora Maria con la quale poi balla. Subito dopo va in onda il filmato di Anna e Angelo e della loro conoscenza , ma oggi in studio lei spiega che si scontrano spesso. Anna intanto accusa Annamaria, che nelle scorse puntate aveva già palesato la sua contrarietà nella scelta di alcune donne di frequentare uomini più giovani, ma anche quella diretta prettamente ad Anna di avere invitato Nino e Antonio ad andare a trovarla a Napoli. Le due si scontrano e finalmente entra Angelo che non nega una certa gelosia nei confronti di Anna, ma aggiunge qualche dettaglio che spiega il suo punto di vista sul cosa si aspetta da un rapporto d'amore, la prima cosa è la comunicazione. Alla fine si conclude con un ballo tra i due.

