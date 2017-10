Valeria Altobelli è Fiorella Mannoia/ Video, molto bene nelle vesti di Donatella Rettore (Tale e Quale Show)

Valeria Altobelli a Tale e Quale Show 2017

DALLA RETTORE A FIORELLA MANNOIA

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show sarà nuovamente protagonista Valeria Altobelli. Per la bella e brava modella dopo aver imitato nella scorsa puntata Donatella Rettore, in questo nuovo appuntamento sarà chiamata a trasformarsi in Fiorella Mannoia per intonare uno dei brani più belli di sempre: Quello che le donne non dicono. Un compito decisamente complesso ma che la Altobelli proverà a superare facendo leva su un indubbio talento e sull’aiuto dei maestri del format di Rai 1. Quello che e donne non dicono è un brano scritto da Enrico Ruggeri in collaborazione con Luigi Schiavone che Fiorella Mannoia ha interpretato e pubblicato nel 1987 sotto l’etichetta DDD. Il brano fu presentato per la prima volta dalla Mannoia nell’edizione 1987 del Festival di Sanremo riuscendo ad ottenere il premio della critica. Le permise, inoltre, di rimanere nella classifica dei più venduti per tantissime settimane.

VAERIA ALTOBELLI, LA SUA MIGLIORE ESIBIZIONE

Valeria Altobelli nella terza puntata di Tale e Quale Show 2017 trasmessa eccezionalmente lo scorso sabato 7 ottobre, ha interpretato Donatella Rettore nel brano Kobra. Una esibizione che è apparsa immediatamente molto interessante non solo dal punto di vista vocale ma anche per una certa somiglianza fisica frutto dello splendido lavoro fatto dal trucco e parrucco. I voti della giuria incassati dalla Altobelli hanno confermato l’ottimo lavoro fatto permettendole di essere tra i migliori di serata. Nello specifico i tre giudici fissi del programma, Enrico Montesano, Christian De Sica e Loretta Goggi sono stati d’accordo nel premiare l’esibizione con ben 10 punti mentre per Ambra Angiolini, quarto giudice di serata, la performance è stata anche migliore visti gli 11 punti tributatele. Complessivamente il punteggio è stato di 41 a cui se ne sono sommati ulteriori 5 incassati nella votazione degli stessi concorrenti. Clicca qui per rivedere l’esibizione a Tale e Quale Show di Valeria Altobelli nei panni di Donatella Rettore.

