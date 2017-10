Veronica Angeloni VS Jeremias Rodriguez/ Scoppia la lite: la rabbia della pallavolista (GF Vip 2017)0

Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez colpisce ancora. Il fratello di Cecilia e Belen ha litigato anche con Veronica Angeloni. Tra l’argentino e la pallavolista era nato un bel rapporto ma nelle ultime ore qualcosa si è rotto. Tutto è nato dalla richiesta del Grande Fratello che ha chiesto agli uomini della casa di stilare una classifica sulla donna più ipocrita della casa. In questa speciale classifica, Veronica si è piazzata seconda, alle spalle di Cristiano Malgioglio. L’istrionico paroliere non ha preso bene il piazzamento ma Veronica gli ha ricordato che si tratta solo di un gioco e che la vita vera è un’altra cosa. Le parole della pallavolista hanno colpito molto Jeremias che ha collegato le parole pronunciate da Veronica al suo comportamento all’interno della casa. Il fratello di Cecilia, infatti, si è convinto che la Angeloni stia semplicemente giocando all’interno della casa e che non sia la vera Veronica. Convinto del suo pensiero, ha fatto una battuta alla Angeloni che è andata su tutte le furie. La pallavolista, infatti, ha immediatamente chiesto spiegazioni a Jeremias che, tuttavia, ha preferito non avere un confronto con lei lasciando la stanza. Gli altri inquilini della casa hanno provato a calmare Veronica che però ha sbottato prendendosela anche con Cecilia.

VERONICA CONTRO CECILIA E JEREMIAS

Mentre Veronica Angeloni urlava in casa, Cecilia Rodriguez è intervenuta in difesa del fratello. Dal giardino ha così invitato la pallavolista a non urlare. L’intervento della fidanzata di Francesco Monte non è piaciuto a Veronica che, rivolgendosi a Cecilia, le ha detto che il fratello non ha bisogno di un avvocato difensore e che, nel caso, potrebbe farlo andando a parlare con lei in casa e non dal giardino. La Angeloni, poi, ha sbottato ancora contro Jeremias ricordandogli che un vero uomo affronta le discussioni e non scappa come invece fa lui. Il fratello di Belen, così, ha deciso di raggiungere la pallavolista alla quale ha spiegato che la sua non era una frecciatina dal momento che le vuole bene e ha un bel rapporto con lei. Le parole di Jeremias, però, non hanno convinto affatto Veronica. Gli altri inquilini, invece, sono sicuri che tra i due ci sia stato solo un fraintendimento anche se condannano l’atteggiamento troppo aggressivo dell’argentino.

© Riproduzione Riservata.