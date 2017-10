ALASKA/ Su Italia 1 il film con Thora Birch e Vincent Kartheiser (oggi, 14 ottobre 2017)

Alaska, in seconda serata su Italia 1

NEL CAST THORA BIRCH E VINCENT KARTHEISER

Alaska va in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 ottobre 2017, alle ore 23.05. Una pellicola d'avventura che è stata affidata alla regia di Fraser Clarke Heston nel 1996. Questo è il secondo film diretto dal regista, che è il figlio del celebre attore Charlton Heston che compare in questo lungometraggio in un piccolo ruolo, quello del bracconiere. Del cast fanno parte anche Dirk Benedict, che recita nel ruolo del padre Jake Barnes, e Vincent Kartheiser (il figlio di Jake, Sean Barnes) e Thora Birch (la figlia di Jake, Jessie Barnes). Inoltre nel film recita un piccolo cucciolo di orso, Agee, che nella versione italiana viene chiamato Fiocco (in quella originale Cubby). La pellicola venne girata quasi per intero sulle Purcell Mountains della regione di British Columbia, in Canada, e nella città di Vancouver. Purtroppo, il film, che era stato pensato per avere come pubblico le famiglie, prodotto dalla Castle Rock Entertainment e distribuito dalla Columbia Pictures, non ebbe un gran successo ai botteghini, e incassò nel complesso meno della metà di quanto era costato. I due piccoli attori protagonisti del film, Thora Birch e Vincent Kartheiser, non vollero usare controfigure e si allenarono per girare personalmente tutte le scene della pellicola, anche le più pericolose. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ALASKA, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Jake è un pilota di aerei, e dopo la morte di sua moglie si è allontanato dalla città e ha preferito trasferirsi in un luogo sperduto dell'Alaska, dove per vivere trasporta merci con un piccolo velivolo. Con lui vivono i figli Sean e Jessie. Jake non ha un buon rapporto in particolar modo con Sean, il quale mal sopporta l'isolamento in cui il padre lo ha costretto a vivere. Un giorno però, Jake mentre è in volo con un prezioso carico di medicinali, incappa in una tormenta e precipita. Noncuranti degli avvertimenti altrui, i suoi due figli decidono di partire in esplorazione per ritrovarlo. Durante il viaggio incontrano un cucciolo di orso che battezzano con il nome di Fiocco. Fiocco è stato catturato da dei bracconieri senza scrupoli che hanno ucciso sua madre, e comincia a seguire i due ragazzi. Ma i bracconieri ben presto si accorgono che la loro preda è scappata e si mettono sulle sue tracce, e quindi anche sulle tracce dei due ragazzi. Come si svolgerà il resto della storia?

