ALESSIO SAKARA/ Video, il lottatore lascia la moglie Adele per Raffaella Mennoia? (Verissimo)

Alessio Sakara sarà ospite a Verissimo (Facebook)

Nella puntata di domani pomeriggio di Verissimo ci sarà un ospite d'eccezione: Alessio Sakara, il lottatore di arti marziali miste. Alla corte della bellissima Silvia Toffanin approfondiremo la carriera e la vita privata del personaggio Sakara, uno dei tanti volti dello sport che, una volta terminata la carriera agonistica, ha deciso di tentare la via della televisione. Il lottatore, infatti, conduce assieme alla sudamericana Belèn Rodriguez il programma televisivo Tù si que vales, in onda sulla stessa emittente televisiva di Verissimo, ossia Canale 5. Non solo, però: Alessio Sakara lavora parallelamente per la rete televisiva DMAX, per cui ha svolto alcuni documentari sulla sua fortunata carriera e conduce il programma 'Il più forte' assieme all'ex rugbista Martin Castrogiovanni.

Al di fuori della dura e cruenta lotta (qui sotto vi riportiamo un video chiarificatore di cosa facesse prima Alessio Sakara), il romano ha trovato un habitat a lui favorevole come quello della televisione. Come si dice in gergo, Sakara ha la rara capacità di 'bucare lo schermo'. Mica male per uno che fino a poco tempo fa si occupava di tutt'altro...

ALESSIO SAKARA, UN PO' DI GOSSIP

Alessio Sakara ha 36 anni e, come già detto in precedenza, è uno dei nostri atleti di spicco per quanto riguarda la lotta di arti marziali miste. Ma andiamo a scoprirne meglio la vita privata: cosa si sa dell'intimo di Alessio Sakara? Ben poco, in realtà. L'ex lottatore si è sposato nel 2012 con una ragazza di nome Adele, con la quale ha due figli, di nome Leonida e Marcus. I due sono ancora bambini e Adele non fa parte del mondo patinato dallo spettacolo. La coppia, però, come rivelato dal sito internet gossipetv.com, avrebbe avuto una forte crisi e si sarebbe separata. Sempre lo stesso sito riporta che l'ex lottatore avrebbe intrapreso una relazione con Raffaella Mennoia, un'autrice del fortunato format 'Uomini e Donne'. La nuova coppia (?) non avrebbe né confermato né smentito, lasciando grandi dubbi riguardo alla effettiva veridicità del loro amore. In ultimo, i tatuaggi. Come è possibile vedere, il corpo dell'ex lottatore romano è pieno di tatuaggi di ogni tipo, che sono inerenti perlopiù alla sfera della storia greca e romana, sue grandi passioni. Ce ne sono talmente tanti che è davvero impossibile non vederli!

L'AMICIZIA DI SAKARA CON MARIA DE FILIPPI

Molto importante nella vita di Alessio Sakara è anche il suo rapporto con la nota conduttrice tv Maria De Filippi. I due si conobbero negli studi di un altro fortunato programma della De Filippi, quel 'C'è posta per te' che ha fatto riappacificare (o lasciare per sempre) tantissime persone lungo l'arco di svariati anni. A unire due personaggi diversissimi come la De Filippi e Sakara è stata, nemmeno a farlo apposta, la grande passione per gli animali. A raccontarlo è sempre lo stesso Sakara a gossipetv.com che ha dichiarato: 'Andavo spesso agli studi con il mio cane Saki. Maria lo ha visto e se ne è innamorata a prima vista. Ha chiesto il suo nome e solo successivamente il mio...' Un aneddoto simpatico che rende bene l'idea di quanto la De Filippi sia stata 'folgorata' da Saki e dalla sua innata simpatia. La moglie di Maurizio Costanzo se n'è innamorata a tal punto che il cane che si vede durante le puntate è proprio lui, l'animale personale dell'ex lottatore Alessio Sakara. Dai ring di tutto il mondo alla televisione è stato un bel salto, certo; chi avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere?

