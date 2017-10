ALEX BRITTI/ Una collaborazione con Carolina Del Rey? (Celebration)

Alex Britti a Celebration

STRINGE TRA LE BRACCIA IL SUO EDOARDO

Nel lunghissimo elenco di ospiti che prenderanno parte alla prima puntata di Celebration figura anche il noto musicista e cantante Alex Britti. Per l’apprezzato artista si tratta della prima apparizione televisiva dopo la nascita del figlio Edoardo avuto dalla compagna Nicole. Una bellissima novità nella vita di Alex Britti che nonostante l’enorme popolarità ha voluto fortemente vivere questo momento in maniera privata al fianco di Nicole, come del resto ebbe modo di evidenziare in un posto pubblicato sui social: “È un momento davvero emozionante, sono felicissimo, vi confermo la bellissima notizia, la mia compagna Nicole e io (che non sono mai stato sposato con nessuna) siamo in 'dolce attesa' e fra poche ore o giorni diventeremo mamma e papà del nostro primogenito Edoardo.. Nicole e io abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po' ci conosce non ne sarà così sorpreso”. Tuttavia negli ultimi giorni il buon Alex ha voluto condividere la gioia di essere padre assieme ai propri fan postando una foto con in bracco il figlio che ha appena compiuto tre mesi. Naturalmente ha opportunamente coperto il volto.

ALEX BRITTI E LA RICHIESTA DI CAROLINA DEL REY

Alex Britti è un musicista e cantante molto apprezzato dal pubblico e dai propri colleghi. Infatti in una recentissima intervista rilasciata all’agenzia di stampa AdnKronos, l’attrice e cantante Carolina del Rey oltre che parlare del proprio attuale momento artistico ha voluto pensare anche i propri impegni futuri ammettendo di avere un debole professionale nei confronti di due pezzi da 90 dell’attuale scenario musicale italiano come Francesco Renga e per l’appunto Alex Britti di cui si è detta grande fan. Queste le parole di Carolina Del Rey circa una possibile collaborazione con Britti: “Canto perché mi fa stare bene, mi rende libera. Mia mamma è una cantante lirica, io la musica ce l'ho nel sangue, il canto è una parte di me... mi farebbe piacere lavorare con Francesco Renga perché -mi piace la sua voce e da piccola ero una sua grande fan. E poi mi farebbe piacere condividere un'esperienza con Alex Britti, grande chitarrista, autore e cantante. Sono in prima fila a ogni suo concerto”.

© Riproduzione Riservata.