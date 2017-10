ALEXIA/ Ritorna protagonista con l’album “Quell’altra” (Celebration)

Alexia a Celebration

Tra gli ospiti della prima puntata del nuovo programma del sabato sera di Rai 1, Celebration, spicca la celebre cantante Alexia per anni considerata la regina internazionale della disco music ma non solo. Un ritorno sulle scene italiane con la pubblicazione del nuovo album intitolato Quell’altra, dopo un periodo di silenzio durato diversi anni. In una recente intervista rilasciata al quotidiano L’Avvenire, Alexia ha parlato di questo suo ritorno sulle scene e delle motivazioni che l’avevano portata ad allontanarsi dal proprio pubblico. Queste le parole di Alexia: “Ero combattuta, ero arrivata all’apice ma non ero più felice di ciò che ero stata fino ad allora e di come mi rapportavo con me stessa e con il pubblico. Era stato tutto molto pesante, anche con le persone che mi circondavano non avevo più quel feedback necessario per continuare.. Sono stati anni di intensa riflessione, di pulizia interiore. Mi sono fatta aiutare a capire cosa non andava dentro di me, da sola forse non ce l’avrei fatta”.

ALEXIA, LA CURA PER ME

Tra i brani più significativi ed intensi contenuti nel nuovo album di Alexia intitolato “Quell’altra” vi è la canzone La cura per me. Un brano di cui l’artista ha voluto raccontare sempre a L’Avvenire il significato e cosa abbia permesso di ottenere. Questo quanto detto dalla cantante: “L’ho scritta e la canto anche in inglese... Un ritorno alle origini, senza traumi. La ricetta che ho scoperto strada facendo è che prima della musica e del successo che ormai vivevo quasi come una condanna - c’è l’amore con la A maiuscola. Il legame stretto e indissolubile con la famiglia, con l’uomo della mia vita (mio marito Andrea Camerana) e le nostre due figlie, Maria Vittoria (Mavi, 10 anni) e Margherita (Maggie, 6 anni). La cura sta nel capire che ti può succedere qualsiasi cosa ma saprai affrontarlo e superare ogni difficoltà finché avrai la possibilità di trovare la tua oasi di pace all’interno del guscio domestico che è lo specchio del mondo che vorresti”.

