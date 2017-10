AMAURYS PEREZ/ La moglie è una tiranna? (Sabato italiano)

Amaurys Perez ospite a Sabato Italiano (wikipedia)

A Sabato Italiano sarà ospite un personaggio sui generis come Amaurys Perez. Già perché oramai la tendenza è quella di inglobare sempre di più gli sportivi nel quasi saturo mondo televisivo, per far dare al pubblico una boccata d'aria fresca. Eh sì perché anche il pubblico ha giustamente bisogno di novità per non annoiarsi e così gente che proviene dallo sport, e quindi totalmente avulsa dalle meccaniche dello star system, può creare qualcosa di diverso. E', in fin dei conti, la novità quello che piace alla gente. E Amaurys Perez è la novità per eccellenza: un enorme cubano naturalizzato italiano (Amaurys Perez è alto la bellezza di 194 centimetri) che prima di bucare il piccolo schermo si dilettava con il cloro delle piscine, una palla e una cuffia: era, cioè un pallanuotista. E che pallanuotista, uno dei migliori. A Londra 2012 con la sua nazionale riuscì a vincere la medaglia d'argento, a dimostrazione di tutta la sua bravura in questo bistrattato sport. Una volta terminata la carriera, comunque, Perez è diventato uno dei personaggi televisivi più amati in Italia.

LA VITA PRIVATA DI AMAURYS PEREZ

Ogni sportivo e ogni personaggio dello spettacolo possiede una vita privata che non ti aspetti: spesso fragorosa e fuori dalle righe. Molte volte sentiamo di vip che si mollano e si riprendono, oppure di matrimoni falliti o di serate un po' fuori di testa. Beh, nulla di tutto questo accade nella vita del pallanuotista Amaurys Perez, un uomo morigerato e sempre 'tra le righe', con una vita che scorre su binari solidi. Lo sportivo cubano naturalizzato italiano è sposato da 9 anni con Angela, ua donna che le pagine rosa definiscono forte oltre ogni limite, quasi borderline con la tirannia. Assieme a questa donna Amaurys Perez ha generato tre figli: Gabriel, Christy e Daisy, l'ultima arrivata in casa Perez dato che è di Febbraio. Nonostante sia un bello della televisone italiana e abbia partecipato a Ballando con le stelle (format per cui molte coppie si sono divise), Perez e il suo matrimonio non hanno mai mostrato alcun segno di cedimento. Se qualcuno ha ceduto, quello è stato proprio il suo amore per la pallanuoto, venuto meno dopo tanti anni di onorato servizio, sacrificio e sudore.

LA MOGLIE DI AMAURYS PEREZ

Come dicevamo, la moglie di Amaurys Perez è stata accusata più volte dal pubblico di essere una vera e propria 'tiranna'. Questo accadde quando i due parteciparono a una delle tante edizioni di Pechino Express, reality che mette a dura prova i concorrenti con le sue scorribande in giro per la città. I due erano entrati in coppia in un tempo relativamente tardo per il gioco, facendo infuriare i più. I commenti sui social network, Facebook e Twitter in primis, erano stati a dir poco lapidari. Il sito internet Vanity Fair riporta parole come 'i coniugi che più che coniugi sembrano divorziati.' Paole dure che, però, non erano state le sole contro i Perez. La moglie in particolare era stata presa di mira per essere troppo autoritaria ma Aurys, con una mossa diplomatica, è riuscito a difenderla e al tempo stesso fare propaganda: ' Se una donna dice la sua non piace ai telespettatori.' - ha detto il campione di pallanuoto - 'Nel nostro matrimonio è diverso, però: tutto si discute al 50%'. Ma sarà vero? A Pechino express è sembrata più sbilanciata la percentuale... a favore della moglie, s'intende.

