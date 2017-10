AMII STEWART/ Video, l'amore per l'Italia: "In Gallura ci sono persone stupende e amici" (Sabato Italiano)

Amii Stewart ospite a Sabato Italiano (Wikipedia)

Sabato musicale quello che si prospetta a Sabato Italiano. L'ospite d'eccezione sarà la cantante statunitense Amii Stewart che con la sua voce ha fatto sognare gli amanti del pop per tanti e tanti anni. La cantante si racconterà durante la trasmissione, in un excursus comprendente sia la vita privata che la sua lunghissima e fortunata carriera. Sarà un'occasione in più per riscoprire un'artista altamente talentuosa che ha scelto in più occasioni di rimanere appartata e al di fuori dai riflettori. Una scelta saggia che le ha consentito di svolgere il proprio lavoro al meglio delle sue possibilità, facendola collaborare con grandi artisti e personaggi dello spettacolo.

Amii Stewart, infatti, ha duettato con artisti del calibro di Eros Ramazzotti (da sempre a favore dei duetti e delle partnership, soprattutto internazionali), a Mike Francis e a Gianni Morandi. Un'artista d'esperienza che vanta una carriera lunghissima e molto fortunata: la Stewart canta ininterrottamente dal 1978, deliziando il pubblico con la sua magnetica voce.

AMIL STEWARD, IL RAPPORTO CON LA SARDEGNA

Pochi sanno che la cantante Amii Stewart ama moltissimo il nostro Paese. Questa non è un frase fatta e non viene detto così tanto per dire: la pop singer vive letteralmente in Italia per parecchi mesi all'anno, ossia da maggio fino a ottobre. Tutta la stagione calda, quindi, che trascorre nella sua splendida casa in Sardegna nei pressi di Porto Cervo assieme al marito Pietro Cappa. La donna ha un rapporto particolare con questa terra, estrema sintesi di natura selvaggia, incontaminata, mare cristallino e vita da vip. Eh già perché la Sardegna è anche (e soprattutto) vita da very important persons e non vi è alcun dubbio che Amii Stewart lo sia: chi più di lei che è conosciuta a livello internaionale si può definire famosa? Il sito internet lanuovasardegna.it racconta di come la cantante abbia dichiarato il suo amore per questa terra: 'Rimarrei tutto l'anno qui, ma per motivi di lavoro non è possibile' - ha detto la Stewart - 'In Gallura ci sono persone stupende, tanti amici a cui oramai sono affezionata.' Un ambiente ideale, quindi, in cui rilassarsi e dedicarsi completamente alla musica.

L'ABUSO EDILIZIO

E' interessante andare a fondo anche di un'altra vicenda inerente ad Amii Stewart e al suo abuso edilizio, come riporta il sito internet gossip.it, di una sua proprietà a Cala di Volpe, in Sardegna. La donna avrebbe presentato prima istanza di risanamento e successivamente di ampliamento presso la sede del Comune di Arzachena per due piccole case in legno costruite negli anni ottanta. Arrivati sul posto, però, le case in legno della cantante non sarebbero state né risanate né ampliate ma bensì completamente distrutte. Al posto loro sarebbero sorte due nuove ville vere e proprie, generando quindi una incomprensione totale. I fatti risalgono al 2013 e proprio per questo motivo la Stewart e suo marito Pietro Cappa avrebbero visto sequestrarle da sotto il naso. Il fatto non è nuovo per una zona come la Costa Smeralda, da sempre oggetto di problemi di questo tipo e di speculazioni edilizie di ogni genere, operate in anni in cui il controllo lasciava decisamente a desiderare. Di certo di questo non sarà stata contenta la famosa cantante, messasi in luce al grande pubblico col brano Knock on Wood.

