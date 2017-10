ANTONINO SPADACCINO/ Il ritorno dell’ex vincitore di Amici (Celebration)

Celebration in onda questa sera su Rai 1

Serena Rossi e Neri Marcorè presentano questa sera su Rai 1 la prima puntata del nuovo programma Celebration. Uno degli ospiti più attesi è senza dubbio il cantante di origini pugliesi Antonino Spadaccino meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Antonino. Un artista balzato molto giovane agli onori della cronaca grazie alla strabiliante vittoria ottenuta nell’edizione del 2004 del talent Amici. Tuttavia dopo il grande successo sono venuti anni piuttosto difficili per Antonio che è un po’ scomparso dal giro ma che tuttavia nell’ultimo periodo sembra essere tornato più deciso con un nuovo look ed una maggiore esperienza artistica. Infatti, dopo aver vestito nel 2014 i panni del coach nel talent La Pista ed essersi aggiudicata l’edizione 2016 del talent culinario Bake Off Italia Celebrity, nello scorso anno ha pubblicato il bellissimo album Nottetempo da cui sono stati estratti i singoli Ali Nere e Gira.

ANTONINO SPADACCINO, UN RITORNO TARGATO EMMA MARRONE

Antonino Spadaccino non ha mai fatto mistero che nel suo ritorno nel palcoscenico dello spettacolo italiano abbia avuto un importante ruolo Emma Marrone che lo ha invogliato tantissimo ricordandogli la straordinarietà della sua voce. Nel corso di una intervista rilasciata a TgCom24, Antonino ha parlato del suo ritorno ricordando l’esperienza vissuta ad Amici e nel dopo Amici: “La gavetta si fa prima, dopo, durante. Ho avuto delle bellissime esperienze all’estero, ma anche grandi batoste. Perché tutto serve... Tutto stava cambiando, non c’erano neanche tanti social. Era un momento di cambiamento. Mi sono ritrovato a 23 anni ad avere una popolarità enorme, ma dall’altra parte ero un emergente o forse anche meno. La discografia ai tempi non seguiva la tv. Anzi. E c’è stata questa discrepanza. Mentre usciva il mio secondo album scadeva il contratto con la casa discografica di allora, per intenderci..”.

