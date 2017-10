Albano Carrisi e Romina Power / Si amano ancora? Scoppia il caos! Loredana Lecciso fa chiarezza...

Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso

Albano Carrisi e Romina Power tornano protagonisti, seppur indirettamente, di Verissimo. L’ex coppia d’oro della musica italiana, infatti, nell’ultima settimana, è stata al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate nella scorsa puntata di Verissimo. Seppur con il sorriso al punto che in tanti hanno visto in quelle parole una sana ironia, Romina Power ha detto: “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare! Anch’io lo amo ancora. Se tu vivi per trent’anni con una persona come fai a staccare la spina completamente, rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre". Parole destinate a fare un gran rumore al punto che Romina Power, consapevole di aver detto qualcosa di scomodo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha poi aggiunto: “Ma cosa ho detto? Adesso faranno dieci trasmissioni con questa clip. Dopo questa dichiarazione domani parto, vado in America". Le parole di Romina Power, oltre ad alimentare nuovamente le speranze dei fans che sperano ancora in un ritorno di fiamma tra la cantante e Albano, hanno naturalmente provocato anche la reazione di Albano e di Loredana Lecciso.

LE PAROLE DI ALBANO CARRISI

Dopo alcuni giorni di silenzio, la replica di Albano alle parole di Romina Power è arrivata attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Il Leone di Cellino San Marco ha così invitato tutti ad interpretare le parole di Romina con l’ironia che è tipica della Power: “Non ci amiamo più. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l’ironia” – ha spiegato Albano che ha poi aggiunto come il dolore provato per la scomparsa di Ylenia abbia contribuito alla fine del matrimonio – “Quello che abbiamo passato è stato insopportabile... Perdi un figlio, un matrimonio esplode... Mi hanno salvato la musica e la fede". Nella vita di Albano, dunque, oggi c’è spazio solo per Loredana Lecciso con cui sta crescendo con amore e tanto impegno i figli Jasmine e Albano Junior. “Ora, io e Loredana abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare, che è la responsabilità di amarci e tenere unita la famiglia. Abbiamo un impegno da genitori di due ragazzi, di 16 e 14 anni, che mi hanno tirato fuori dall’angoscia di vivere e hanno bisogno della presenza mia e sua. Su questo senso di famiglia io e Loredana siamo identici”, ha spiegato l’artista.

LOREDANA LECCISO A VERISSIMO

Ad una settimana dall’intervista di Romina Power, Loredana Lecciso ha replicato nel salotto di Verissimo. La compagna ufficiale di Albano, conferma l’amore che la unisce al padre dei figli allontanando anche la gelosia per le dichiarazioni di Romina, ma non nascondendo di aver provato un certo fastidio. “Mi rendo conto che dall’esterno possano sembrare parole molto dirompenti, ma le ho trovate divertenti”- ha dichiarato la Lecciso che ha poi aggiunto – “Forse come mamma dei miei figli potrei non averle gradite particolarmente. È stata un’ironia divertente ma opinabile”. Nonostante tutto, il rapporto con Albano non è mai stato così solido: “L’unione tra me e Al Bano ha quasi raggiunto la maggiore età. Siamo insieme da 17 anni. Io sono sempre stata gelosissima, anche se con l’età lo sono molto meno e all’inizio ero gelosa anche di Romina”, ha aggiunto ancora la Lecciso. Nessuna crisi, dunque, tra Albano e Loredana Lecciso nonostante le parole di Romina. La Power, dunque, farà sempre parte della vita di Albano ma il Leone di Cellino San Marco trascorrerà il resto della sua vita accanto alla Lecciso.

