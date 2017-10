Bake Off Italia 2017 / Eliminato settima puntata e pagelle: Maria Grazia, finalmente fuori!

bake off

Questa puntata di Bake Off Italia 5 ha un tema molto bello, dolce, romantico ma allo stesso tempo davvero importante e imponente: la letteratura, o meglio, la scrittura volta a descrivere anche uno stato d'animo. I pasticceri, infatti, durante la preparazione dei loro piatti, che dovranno essere "autobiografici" perché dovranno incarnare ed esprimere la parte più intima, hanno anche un quadernetto da usare per descriversi e raccontarsi con la scrittura. Tra i momenti più belli e divertenti sicuramente quella delle seconda prova alla "Agatha Christie": un vero e proprio giallo, una ricetta misteriosa che i concorrenti dovranno svelare, risolvere e poi realizzare in soli 90 minuti. La sfida è difficilissima, poiché nella ricetta mancano anche delle parole, degli ingredienti importanti. Ma Clelia darà degli indizi ai concorrenti per aiutarli nella preparazione: prima i tempi di cottura suggeriti attraverso un'operazione matematica da risolvere con addizioni e moltiplicazioni, poi il secondo ingrediente sotto forma di personaggio, con Cupido simbolo per indicare il miele, e infine anche.

Tra i flop di questa settimana puntata di Bake Off Italia 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), e quindi tra i momenti meno belli del programma, sicuramente quello dell'eliminazione. Ogni volta, soprattutto adesso che si va più in là e ci si affeziona ai concorrenti, è dura vedere andar via qualcuno. Tra i flop anche il vantaggio dato a Rosalind: dare a tutti i concorrenti una spezia, che i partecipanti dovranno usare nella preparazione delle loro ricette con il cioccolato, affidando a ognuno di loro un aggettivo corrispondente alla loro persona e personalità. C'è del curry, del peperoncino, dell'aglio, del limone ecc. Il vantaggio non è in realtà un vantaggio, perché alla fine nessuno, soprattutto Rosalind, ha goduto di un plus rispetto ad altri. Tra i flop ovviamente Maria Grazia: odiata da tutti sul web, si lamenta in continuazione, piace, dà fastidio a tutti, fa perdere tempo ad altri concorrenti, chiede sempre aiuto e non riesce mai a chiudere una ricetta in totale autonomia. (di Fabiola Granier)

