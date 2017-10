Beautiful / Katie Logan testimone di un nuovo incontro tra i Quidge (Anticipazioni 14 Ottobre)

Beautiful

In passato Katie Logan ha svolto nel migliore dei modi in ruolo di 'detective' nelle trame di Beautiful. Sicuramente ricorderete che la ex signora Spencer aveva assunto un ruolo di primo piano nella questione relativa la paternità del piccolo Douglas, scoprendo che non era Ridge il suo padre biologico. La stessa Katie nutrirà oggi dei sospetti anche per quanto riguarda il flirt clandestino nato tra il suo ex fidanzato e Brooke. Si troverà infatti a discutere con lei riguardo i suoi progetti matrimoniali in Australia: la madre di Hope mostrerà alla sorella l'abito che vorrebbe indossare per il suo nuovo matrimonio con Ridge, ma sarà in tale circostanza che Katie si accorgerà di avere dimenticato il cellulare in ufficio. Si recherà quindi a riprenderlo ma la sua entrata avrà degli esiti davvero sorprendenti: proprio nell'ufficio della sorella, infatti, sorprenderà Quinn e Ridge in atteggiamenti compromettenti e comincerà a nutrire dei sospetti su una loro possibile relazione.

Beautiful: Katie sospetta dei Quidge, anche Charlie vicino alla verità?

Beautiful torna anche oggi, sabato 14 ottobre, per una nuova puntata della durata di 50 minuti circa. La soap americana, infatti, comincerà alle ore 13:40 come abitudine ma proseguirà fino alle ore 14:30 quando lascerà spazio a Una Vita. Si ripartirà dai dubbi riguardanti la possibile tresca clandestina tra Ridge e Quinn: sebbene entrambi continuino a dichiarare di non volersi incontrare più di nascosto e di dover stare lontani per non far soffrire Brooke ed Eric, ogni loro promessa si dimostrerà vana al punto che Katie li troverà in una situazione a dir poco compromettente. Ma la ex signora Spencer non sarà l'unica a credere che figliastro e matrigna stiano facendo un gioco sporco. Anche Charlie resterà fermo nelle sue convinzioni, dopo aver visto il fazzoletto sporco di rossetto con il quale la signora Spencer ha pulito la bocca del suo ex rivale. E anche se Pam non ha dato ascolto ai suoi dubbi, Charlie deciderà di tenere gli occhi aperti...

